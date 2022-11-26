В РФ нервничают пропагандисты, они усомнились в статусе Крыма – Гуменюк

Пропагандисты в РФ нервничают и усомнились в статусе Крыма, говорят в ВСУ/ УНИАН, скрин

Российские захватчики уже готовятся обороняться в случае возможного контрнаступления защитников Украины на оккупированный Крым. Они строят два позиционных района в северной части Джанкойского района.

А в РФ тем временем запаниковали пропагандисты, ведь они заметили, как сильно изменилась риторика в отношении Крыма внутри страны-агрессора. Дискуссии о статусе оккупированного полуострова стали неоднозначными. Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, в России понимают, что украинские военные продолжают продвигаться вперед. Поэтому оккупантам нужно строить эшелоны обороны на юге на левом берегу Днепра, а также на подходах к Крыму. Такое положение вещей серьезно встревожило пропагандистов.

"В принципе, та риторика, которую вела Украина все эти годы, что Крым – это Украина. И то, что они сейчас пытаются там строить рубеж обороны, в принципе объясняется лишь военно-географически – потому что это удобный этап. А понимание, что им придется отстраивать свои эшелоны обороны еще глубже, у них уже есть", – отмечает Гуменюк.

Деоккупация Крыма

Ранее руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж отмечал, что украинские военные при положительном сценарии могут освободить все оккупированные территории Украины за 2-2,5 месяца. Если защитники Украины пойдут в наступление и оно будет успешным, то среди российских захватчиков начнется паника. А она позволит идти "на плечах" тех, кто будет отступать, вплоть до Крыма, а также освободить территории Донецкой и Луганской области.

Военнослужащий ВСУ и блогер Юрий Касьянов отмечал, что Украина может освободить Крым в результате реализации двух сценариев. Первый предполагает разрушение сухопутного коридора российских войск, который идет на полуостров, и крушение Крымского моста. Второй вариант подразумевает смену власти в России и переговоры о возвращении Крымского полуострова под политический контроль Киева.

В то же время военный эксперт Сергей Грабский говорил, что когда армия Украины дойдет до Крыма, Москва больше не будет называть его "сакральной" территорией. Ее войска могут покинуть захваченный полуостров в рамках "жеста доброй воли".

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