Украина может освободить все территории за 2-2,5 месяца при некоторых условиях – генерал Маломуж

Генерал Маломуж отмечает, что Украина может освободить все оккупированные территории за 2-2,5 месяца/ 59-я ОМПБр Якова Гандзюка

Украинские военные при положительном сценарии могут освободить все оккупированные территории Украины за 2-2,5 месяца.

Если защитники Украины пойдут в наступление и оно будет успешным, то среди российских захватчиков начнется паника. А она позволит идти "на плечах" тех, кто будет отступать, вплоть до Крыма, а также освободить территории Донецкой и Луганской области. Об этом рассказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж в интервью "Обозревателю".

Он отмечает, что для освобождения всех оккупированных украинских территорий нужно успешно провести тактическую и стратегическую наступательную операцию. При этом проводить их нужно нестандартно – это должны быть не лобовые, фланговые наступательные удары. Также нужно провести комплекс мероприятий для уничтожения живой силы и техники оккупантов, особенно той, которая была переброшена с правого берега Днепра.

"Переломный момент может произойти тогда, когда будут сконцентрированы наши лучшие силы и средства и спланирована неожиданная операция по дезориентации противника относительно нашего наступления и направления главных ударов. И, конечно, комплексные мероприятия, которые используют возможности высокоточного вооружения, радиолокационных средств в сочетании с действиями Сил специальных операций и Вооруженных сил", – отмечает Маломуж.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что Украина не заинтересована в том, чтобы замораживать войну на зимний период. Более того, по его словам, у Украины появился реальный шанс воспользоваться преимуществом на фронте.

Напомним, в США рассказали, какие правовые механизмы могут помочь привлечь к ответственности за военные преступления Владимира Путина. В международном праве предусматриваются механизмы, которые определяют ответственность военного и государственного руководства страны-агрессора за совершенные ее вооруженными силами военные преступления.

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