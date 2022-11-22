"Будет атака со стороны ВСУ": Жданов сделал прогноз о ситуации на фронте на ближайшие недели

Примерно через неделю на фронте будет наблюдаться активизация боевых действий / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Главред

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Украина не заинтересована в том, чтобы замораживать войну на зимний период. Более того, по его словам, у Украины появился реальный шанс воспользоваться преимуществом на фронте.

Об этом Жданов рассказал на своем YouTube-канале.

Как отметил эксперт, примерно через неделю на фронте будет наблюдаться активизация боевых действий со стороны ВСУ. При этом Украина имеет возможность воспользоваться преимуществом и не дать российской армии отдохнуть для того, чтобы она попыталась "выровнять ситуацию".

По прогнозу Жданова, на следующей неделе должна состояться переброска войск ВСУ. В то же время российские оккупационные войска также проводят перегруппировку.

"Россия тоже проводит перегруппировку. А дальше, я думаю, мы будем наблюдать активизацию боевых действий. Во всяком случае с нашей стороны. Ведь прозевать такой шанс... Чем больше Россия просит переговоров, а сейчас просто вой стоит из Кремля... чем больше просит - тем больше надо атаковать", - заявил Жданов.

Переговоры между Украиной и РФ

Президент Владимир Зеленский 15 ноября во время своего выступления на саммите G20 заявил, что Украина не пойдет на подписание с РФ условного "Минска-3". Гарант также подчеркнул, что война может закончиться, если территориальная целостность украинского государства восстановится в рамках международно признанных границ на 1991 год.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 ноября заявил, что ракетные удары, которые наносятся по объектам инфраструктуры Украины, это последствия действий киевской власти, которая отказывается от переговоров.

"Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованных пониманий текста и так далее. Вот это все последствия, и об этом тоже нужно говорить", - заявил кремлевский чиновник.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что признание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в уничтожении инфраструктуры Украины для склонения Банковой к переговорам свидетельствует о том, что РФ действует как государство-террорист.

"Дмитрий Песков признался, что Россия уничтожает украинскую критическую инфраструктуру, чтобы склонить Украину к переговорам. Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", - сказал Николенко.

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