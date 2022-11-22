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Путина можно приговорить за военные преступления: в США объяснили правовые механизмы

22 ноября 2022, 10:03

В международном праве существуют доктрины, которые позволяют применять судебное преследование ко всей цепи командования.

Путина можно приговорить за военные преступления: в США объяснили правовые механизмы
В США объяснили механизмы привлечения Путина к ответственности за военные преступления/ сайт Кремля

В США рассказали, какие правовые механизмы могут помочь привлечь к ответственности за военные преступления российского диктатора Владимира Путина. В международном праве предусматриваются механизмы, которые определяют ответственность военного и государственного руководства страны-агрессора за совершенные ее вооруженными силами военные преступления.

Такие механизмы могут быть применены и к Путину и российскому военному руководству. Об этом рассказала посол по особым поручениям США по делам глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак, пишет "Укринформ".

Когда ее спросили, можно ли определять Путина как военного преступника в соответствии с правовым полем за военные преступления его армии в Украине, посол ответила, что есть соответствующие международные доктрины, согласно которым судебное преследование может затронуть всю цепь командования.

"В международном праве существуют доктрины, которые позволяют применять судебное преследование ко всей цепи командования", – подчеркнула она.

Такие доктрины предусматривают, в частности, что руководители ответственны за действия своих подчиненных. Документ могут применить, если руководитель знал или должен был знать, что подчиненные совершают злоупотребления, однако не отреагировал, не предотвратил это и не расследовал факт преступления после его совершения для привлечения виновных к ответственности.

Шаак подчеркнула, что такая доктрина может применяться как национальными судами, так и в международной правовой системе.

В то же время она добавила, что некоторые доказанные факты преступлений российской армии в Украине указывают на невозможность их совершения без ведома представителей всей цепи власти в РФ. Например, создание масштабной сети фильтрации на оккупированных россиянами украинских территориях.

Ранее директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин отмечал, что идеолога русского фашизма Александра Дугина и пропагандиста Владимира Соловьева могут убить в ближайшее время по приказу Путина, потому что они "распустили языки".

Напомним, российский журналист Александр Невзоров, который в 2022 году получил украинское гражданство, выразил возмущение из-за атак российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру Украины. Он выразил мнение, что конфликт Путина с электричеством закончится тем, что к его стулу подведут 2700 вольт.

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