Политолог Олег Соскин отмечает, что Соловьева и Дугина скоро могут убрать за длинные языки/ УНИАН, скрин

Идеолог русского фашизма Александр Дугин после освобождения Херсона от оккупантов все провалы на фронте возложил на российского диктатора Владимира Путина и заявил, что его нужно устранить, если он не может справиться. После такого заявления Дугин стал одним из главных лиц, которых Путин захочет "убрать".

Об этом заявил директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин в интервью Главреду. Он отмечает, что Дугина, а также российского пропагандиста и телеведущего Соловьева могут "убрать" уже в ближайшее время, как это сделали со Стремоусовым.

"Учитывая логику Путина, после всех заявлений Дугин должен отправиться к Жириновскому и Кобзону. Вместе с Соловьевым-Шапиром, потому что тот тоже язык очень распустил. Эти двое – главные кандидаты от "ястребов" туда отправиться", – отмечает Соскин.

Он напомнил, что боевик Гиркин также "много говорил", но за него вступились. Поэтому он отделался отправкой на фронт, где за ним постоянно присматривают.

"Много болтал Гиркин-Стрелков – и где он теперь, чем он занимается? Исчез. Но это был свой. А эти двое – чужие, поэтому их быстро уберут. За Гиркина кто-то вступился из руководителей спецслужб и взял его под свое "покрывало", типа на фронт отправили. Но рядом с ним ходят "смотрящие", которые в любой момент могут его "пришить", – объясняет политолог.

А вот Дугина с Соловьевым прикрывать некому, добавляет он.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин и Минобороны РФ потеряли доверие россиян. Поэтому Кремль сейчас надеется на поддержку блогеров – военных обозревателей. Российская верхушка власти надеется, что россияне будут прислушиваться к блогерам, и что таким образом удастся влиять на их мнение.

Также ранее политолог Олег Соскин отмечал, что Путин обеспечил себе охрану на всех уровнях, а также отслеживает и устраняет всех конкурентов. Поэтому убрать президента РФ очень сложно. Тем более, что его сейчас окружают люди, которые на такой шаг не решатся. Поэтому внутреннего переворота в России не будет, считает политолог.

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