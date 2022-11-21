Путин и Минобороны РФ потеряли доверие россиян, диктатор ищет поддержки у блогеров – ISW

Путин и Минобороны РФ потеряли доверие россиян/ сайт Кремля, Минобороны РФ

Российский диктатор Владимир Путин и Минобороны РФ потеряли доверие россиян. Поэтому Кремль сейчас надеется на поддержку блогеров – военных обозревателей.

Российская верхушка власти надеется, что россияне будут прислушиваться к блогерам, и что таким образом удастся влиять на их мнение. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают: Путин осознает, что Кремль и Минобороны РФ потеряли большую часть доверия граждан России. И теперь рассматривает военных обозревателей как один из способов это доверие вернуть.

Так, в последнее время российский диктатор защищает критику, которая звучит от блогеров в адрес избранных им чиновников. А это указывает на то, что он рассматривает сохранение поддержки по крайней мере какой-то заметной части населения РФ как центр притяжения военных действий, отмечают аналитики.

Для того, чтобы сохранить свой режим, Путин даже готов терпеть критику со стороны лояльной, как ему кажется, группы, говорят в ISW.

При этом в Институте изучения войны обращают внимание, что пока остаются открытыми вопросы, сохранят ли блогеры верность Путину и Кремлю, если российские оккупанты и дальше продолжат проигрывать на поле боя.

"Эти вопросы могут стать важными, поскольку Путин увеличивает свои требования к своему населению, чтобы обеспечить пушечное мясо для неудачной войны", – отмечают в ISW.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска выпустили по Украине более 4500 тысяч ракет. Такое заявление президент сделал в обращении к участникам Международной организации Франкофонии.

Ранее директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин отмечал, что в России уже начали говорить Владимиру Путину, что из-за вторжения в Украину есть шанс потерять страну. В России нарастает недовольство из-за вторжения в Украину. Приближенные к Владимиру Путину забили тревогу.

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