ВСУ ударили по колонне оккупантов в Сиротино на Луганщине – Генштаб

Украинские военные ударили по колонне оккупантов в Сиротино на Луганщине/ 59-я ОМПБр Якова Гандзюка, Генштаб ВСУ

Украинские военные ударили по колонне российских войск в районе населенного пункта Сиротино Луганской области.

Потери вследствие удара уточняются. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на утро понедельника, 21 ноября.

Отмечается, украинская военная авиация за минувшие сутки шесть раз ударила по противнику. Три из этих ударов были нанесены по районам сосредоточения оккупантов, еще три – по позициям зенитных ракетных комплексов врага.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 другие важные объекты противника", – говорится в сообщении.

Тем временем российские захватчики в Любимовке на временно оккупированной части Херсонщины грабят дома, проникая туда под видом поиска диверсионно-разведывательных групп.

"На временно занятых территориях Луганской области продолжаются мероприятия принудительного переселения местных жителей. В частности, в город Луганск принудительно перемещены жители Беловодска", – добавляют в Генштабе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска выпустили по Украине более 4500 тысяч ракет. Такое заявление президент сделал в обращении к участникам Международной организации Франкофонии.

Ранее директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин отмечал, что в России уже начали говорить Владимиру Путину, что из-за вторжения в Украину есть шанс потерять страну. В России нарастает недовольство из-за вторжения в Украину. Приближенные к Владимиру Путину забили тревогу.

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