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"Так можно потерять всю страну": в правительстве РФ пытаются достучаться к Путину - Соскин

21 ноября 2022, 06:36

В России нарастает недовольство из-за вторжения в Украину. Приближенные к Владимиру Путину забили тревогу.

Владимир Путин, Олег Соскин
В правительстве РФ пытаются достучаться к Путину - Соскин / Reuters, Главред

В России уже начали говорить Владимиру Путину, что из-за вторжения в Украину есть шанс потерять страну.

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин в интервью Главреду отметил, что и Мишустин, и Белоусов (первый его зам), и Набиуллина – достаточно прагматичные люди.

"С сентября Россия каждый месяц тратит по одному триллиону рублей из Фонда национального благосостояния РФ, а там не так уж этих триллионов много. Где взять деньги, чтобы воевать дальше? Российское правительство не является "ястребиным", там более прагматичные люди. Они объясняют Путину, что так можно потерять всю страну", - отметил Соскин.

По словам эксперта, проводить мобилизацию дальше Россия уже не может.

"Напряг получился и даже с первой волной, они еле набрали 318 тысяч человек, многих из которых уже перебили, сделав их "двухсотыми" и "трехсотыми". России сейчас тяжело даже выйти на 120 тысяч человек, которых набирают в результате обязательного призыва. Поэтому некоторые российские депутаты-"ястребы" начали выступать за то, чтобы служба в армии длилась два года", - пояснил политолог.

Соскин подчеркнул, что официально 80% всех российских сухопутных сил сегодня воюет с Украиной. То есть фактически Путину уже некем охранять остальные рубежи РФ – границу с Китаем, Монголией, северные границы.

"Кроме того, в этой войне Россия потеряла уже более 50% танков и прочей техники, причем это была самая лучшая техника. Потому уже Беларусь вынуждена поставлять России танки, БТРы, БМП и т.д. У России сейчас очень плохая в этом плане ситуация. При этом есть "ястребиное" крыло – люди, которые ни за что не отвечают, но очень много болтают. Особенно этот Изборский клуб Проханова и Дугина. Дугин уже угрожал Путину тем, что его забьют камнями, как древних царей. Пеной и прочими испражнениями исходит Шапиро-Соловьев. Это бешенное крыло. Однако его Путин может просто зачистить, как поступили со Стремоусовым. Просто чтобы уравновесить процесс", - считает Соскин.

Политолог отметил, что Путин понимает риски этих разговоров, у него есть инстинкт самосохранения.

"Плюс вокруг него – мультимиллиардеры, которым есть что терять. А этим "ястребам"-горлопанам терять нечего, это все пауперы, небогатые люди. Так что российские "ястребы" – это просто кликуши, люди, не обладающие финансово-экономическим весом. А вот члены правительства РФ и окружение Путина весом обладают и понимают последствия – они и их семьи потеряют все", - подытожил эксперт.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Владимир Путин серьезно болен раком, а в России уже происходит переворот с целью свержения Путина.

Напомним, ранее кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила о том, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Владимир Путин Олег Соскин
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