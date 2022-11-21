"Выкосил всех под корень": Путина в РФ некому "убрать" – Соскин

Внутреннего переворота в России не будет, считает политолог Соскин/ Главред, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин обеспечил себе охрану на всех уровнях, а также отслеживает и устраняет всех конкурентов. Поэтому убрать президента РФ очень сложно.

Тем более, что его сейчас окружают люди, которые на такой шаг не решатся. Об этом рассказал директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин в интервью Главреду.

Он подчеркнул, что Путин всех конкурентов либо уничтожил, либо выгнал из страны. Оппозиции у него практически нет, ведь он всех "выкосил под корень" на всех уровнях.

Поэтому фактически сейчас некому "убрать" диктатора РФ, отмечает Соскин.

"Ближайшее окружение? А кто, Патрушев будет убирать Путина? Не будет. Бортников? Он этого никогда не сделает. Нарышкин? Нет. Песков? Да никогда в жизни! Лавров? Там вообще не о чем говорить. Мишустин никогда на это не пойдет, Шойгу – тем более. Нет даже генералов, способных на это. Реально кто может его убрать и составить заговор? Нет таких", – отмечает политолог.

Врачи, которые часто находятся возле Путина из-за его состояния здоровья, тоже вряд ли его "уберут". Они боятся российского диктатора, как огня.

"Я считаю, что не будет и не может быть внутреннего переворота в России", – отмечает политолог.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин и Минобороны РФ потеряли доверие россиян. Поэтому Кремль сейчас надеется на поддержку блогеров – военных обозревателей. Российская верхушка власти надеется, что россияне будут прислушиваться к блогерам, и что таким образом удастся влиять на их мнение.

Напомним, ранее директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин отмечал, что в России уже начали говорить Владимиру Путину, что из-за вторжения в Украину есть шанс потерять страну. В России нарастает недовольство из-за вторжения в Украину. Приближенные к Владимиру Путину забили тревогу.

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