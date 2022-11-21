"Выкосил всех под корень": Путина в РФ некому "убрать" – Соскин

Диктатор РФ окружил себя людьми, которые либо боятся его, либо просто не решатся его свергнуть.
Российский диктатор Владимир Путин обеспечил себе охрану на всех уровнях, а также отслеживает и устраняет всех конкурентов. Поэтому убрать президента РФ очень сложно.
Тем более, что его сейчас окружают люди, которые на такой шаг не решатся. Об этом рассказал директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин в интервью Главреду.
Он подчеркнул, что Путин всех конкурентов либо уничтожил, либо выгнал из страны. Оппозиции у него практически нет, ведь он всех "выкосил под корень" на всех уровнях.
Поэтому фактически сейчас некому "убрать" диктатора РФ, отмечает Соскин.
"Ближайшее окружение? А кто, Патрушев будет убирать Путина? Не будет. Бортников? Он этого никогда не сделает. Нарышкин? Нет. Песков? Да никогда в жизни! Лавров? Там вообще не о чем говорить. Мишустин никогда на это не пойдет, Шойгу – тем более. Нет даже генералов, способных на это. Реально кто может его убрать и составить заговор? Нет таких", – отмечает политолог.
Врачи, которые часто находятся возле Путина из-за его состояния здоровья, тоже вряд ли его "уберут". Они боятся российского диктатора, как огня.
"Я считаю, что не будет и не может быть внутреннего переворота в России", – отмечает политолог.
Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин и Минобороны РФ потеряли доверие россиян. Поэтому Кремль сейчас надеется на поддержку блогеров – военных обозревателей. Российская верхушка власти надеется, что россияне будут прислушиваться к блогерам, и что таким образом удастся влиять на их мнение.
Напомним, ранее директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин отмечал, что в России уже начали говорить Владимиру Путину, что из-за вторжения в Украину есть шанс потерять страну. В России нарастает недовольство из-за вторжения в Украину. Приближенные к Владимиру Путину забили тревогу.
Читайте также:
- ВСУ ударили по колонне оккупантов в Сиротино на Луганщине-Генштаб
- Путин и Минобороны РФ потеряли доверие россиян, диктатор ищет поддержки у блогеров – ISW
- "Вдове посочувствовать не получится": в Украине ликвидировали топ-офицера элитных десантников РФ