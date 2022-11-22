УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Пора ответить России за Вьетнам": сенатор США призвал предоставить Украине самолеты F-16

22 ноября 2022, 08:41

Сенатор-республиканец Джим Риш считает, что не стоит бояться эскалации войны, а нужно ответить Москве за Вьетнам и Корею.

истребитель F-16
Украинские пилоты смогут использовать F-16, уверен Джим Риш / Фото Википедия

Американский сенатор-республиканец Джим Риш призвал администрацию президента США Джо Байдена предоставить Украине самолеты F-16 и поставлять в Украину больше систем ПВО NASAMS. Он заверил, что постоянно передает свои рекомендации Белому дому.

По словам сенатора, в начале полномасштабного вторжения России в Украину он очень критически оценивал действия американского правительства, потому что, по его мнению, они делали недостаточно и действовали слишком медленно.

"Я должен сказать, что мы постоянно передаем свои рекомендации в Белый дом. Я говорю им, что надо делать иначе, стараюсь повлиять на формирование политики. Я до сих пор хочу увидеть больше поддержки и ее быстрее выделение. Я, наверное, представляю группу наиболее решительных (в Конгрессе США). В частности, я считаю, что важно предоставить Украине истребители и научить ваших пилотов", – заявил Джим Риш в интервью Европейской правде.

Сенатор считает, что не стоит бояться эскалации войны, а нужно ответить Москве за Вьетнам и Корею.

"Кто-то говорит: "О нет, это приведет к эскалации". Но слушайте, когда мы воевали во Вьетнаме и Корее, то россияне поставляли как самолеты, так и пилотов для наших противников! Пора США ответить им тем же. Я абсолютно готов проголосовать за такой шаг", - сказал сенатор.

Риш добавил, что встречался с украинскими пилотами, и уверен, что они могут использовать F-16.

"Да, нужно определенное обучение, но нет серьезных проблем", – сказал сенатор-республиканец и добавил, что также стоит сконцентрироваться на том, чтобы убеждать США поставить в Украину больше систем ПВО NASAMS.

Отметим, у Украины пока есть только две системы NASAMS. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что системы противовоздушной обороны NASAMS сбивают 100% крылатых ракет и существенно усовершенствуют украинскую систему ПВО. Единственный недостаток состоит в том, что таких комплексов у Украины мало.

Как сообщал Главред, ранее командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хэкер заявлял, что Украина может получить современные истребители F-16 спустя 2-3 года после того, как будет принято решение об их поставках Киеву. Длительность сроков связана с вопросами обучения пилотов и логистикой.

Другие новости:

война в Украине новости США ПВО F-16 новости Украины война России и Украины NASAMS
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:41

"Пора ответить России за Вьетнам": сенатор США призвал предоставить Украине самолеты F-16

08:34

Скандал на Хмельнитчине: священник МП срывал отпевание погибшего на фронте украинского герояВидео

08:27

Расстрелял жену и пошел убивать украинцев: ВСУ ликвидировали одиозного вагнеровца – "героя РФ"

07:58

Угроза массированных авиаударов: во Франции предупредили о новой тактике оккупантов РФВидео

07:45

Путинист Прилепин честно признался Скабеевой, зачем России нужно перемириеВидео

Реклама
07:38

В Херсоне оккупанты сжигали тела своих погибших солдат на свалке – The GuardianВидео

07:35

Что делать, если кофе горчит и как смягчить вкус ароматного напитка

07:31

Провал РФ под Бахмутом: ВСУ отразили штурм и уничтожили десятки оккупантовВидео

07:09

В РФ могут готовить атаки под чужим флагом в Беларуси: в ISW оценили риск вступления страны в войнуВидео

06:49

Британия передала Украине усовершенствованные высокоточные ракеты Brimstone 2: что это за оружие

06:20

Почему вступление Украины в НАТО усилит Альянсмнение

05:07

День сыновей 2022: мамины поздравления в стихах, прозе и открыткахФото

04:00

Как сделать свечу, которая будет гореть целый день: простой фокус с картофелиной

03:20

Хрустящая корочка и бомбический вкус: что нужно добавить в рецепт курицы на Новый годВидео

02:55

Украину атакует мощный циклон: синоптик предупредил об опасной аномалии и назвал датыВидео

02:20

Конфликт Путина с электричеством закончится тем, что к его стулу подведут 2700 вольт – НевзоровВидео

01:57

Знаменитая украинская спортсменка засветила мокрые прелести в шикарном купальнике

01:33

"Никита, руки ниже": женатый Джигурда схватил довольную Волочкову сзадиВидео

01:15

Опытные хозяйки не выливают кипяток в раковину: какой вред это приносит

00:51

Приметы на 22 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы всю удачу из дома не прогнатьВидео

Реклама
00:16

"Будет атака со стороны ВСУ": Жданов сделал прогноз о ситуации на фронте на ближайшие неделиВидео

00:08

Надо экономить свет: Зеленский назвал регионы, где самая сложная ситуация с электроэнергиейВидео

21 ноября, понедельник
23:23

"С ногами печалька": раненый оккупант Миша спрятался от ВСУ под кровать, но его нашли

23:20

Микрофон не успели отдать: опозоренного Киркорова подвела фонограммаВидео

23:10

Модная стрижка 2023 неповторимой красоты, которая подходит всем женщинам зимой и молодитФото

23:01

Будет блестеть как новая: как очистить мойку из нержавейки за 5 минут без химииВидео

22:38

Паники нет: единственный сын предательницы Наташи Королевой бежит из РФ

22:38

Украине расслабляться нельзя, Путин ищет оружие для продолжения террора – Бессмертный

22:30

"Ей нравился Янукович, теперь Путин": бывший "путинистки" Егоровой намекнул на причину разводаВидео

22:30

Хитрые воры хорошо знают об этих местах: где нельзя прятать деньги в квартире

22:14

В Украине рухнут цены на 3 самых популярных продукта к концу годаВидео

21:41

"Путин сдуру провел псевдореферендумы": политолог назвал провал России из-за потери ХерсонаВидео

21:11

"Не выполнила обязательства по Сирии": Эрдоган публично унизил РоссиюВидео

20:58

Какие подарки нельзя дарить на Новый год 2023: кролик принесет большие неприятностиВидео

20:36

Травести-дива Монро в соблазнительных кружевах приготовилась к оргии на Щекавице

20:23

"Запаситесь теплой одеждой и одеялами": украинцам светят 4 месяца отключений - YASNOВидео

20:10

Приметы на 23 ноября: почему в этот день никогда нельзя ничего отдавать людямВидео

19:59

"Стопроцентный результат": в ВСУ раскрыли детали работы систем ПВО IRIS-Т и NASAMSВидео

19:47

"Наше военное Бандерятко": известнейшая снайпер Евгения Эмеральд раскрыла пол будущего ребенкаВидео

19:44

Пошли мстить: Россия начала обстрел Херсона, звучат взрывыВидео

Реклама
19:31

"Зафигачьте "Калибром": у Лукашенко предложили РФ нанести удар по Украине и назвали цельВидео

19:21

Российские оккупанты выбрали новую цель после потери Херсона: в Минобороны назвали направлениеВидео

19:20

Путин надеется на полезных идиотовмнение

19:16

"Били током по половым органам": житель Херсона рассказал о страшных подробностях пыток россиян

19:07

"РФ терпит неудачу за неудачей": в НАТО назвали стратегические ошибки Путина во время войныВидео

19:01

Бюджетный освежитель для унитаза своими руками: 4 простых способа для благоухающей туалетной комнаты

18:57

"Грандиозный успех": эксперт объяснил, благодаря чему Украине удалось освободить ХерсонВидео

18:42

Гороскоп на декабрь 2022 для Близнецов: легкие деньги, новые друзья и хорошие новости

18:41

Гороскоп на завтра 22 ноября 2022: Львам – успех в делах, а Козерогам – игра в молчанку

18:36

Наташа Королева вывалила свои прелести и нарвалась на критикуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябре
Синоптик
Погода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять