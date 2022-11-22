"Пора ответить России за Вьетнам": сенатор США призвал предоставить Украине самолеты F-16

Украинские пилоты смогут использовать F-16, уверен Джим Риш / Фото Википедия

Американский сенатор-республиканец Джим Риш призвал администрацию президента США Джо Байдена предоставить Украине самолеты F-16 и поставлять в Украину больше систем ПВО NASAMS. Он заверил, что постоянно передает свои рекомендации Белому дому.

По словам сенатора, в начале полномасштабного вторжения России в Украину он очень критически оценивал действия американского правительства, потому что, по его мнению, они делали недостаточно и действовали слишком медленно.

"Я должен сказать, что мы постоянно передаем свои рекомендации в Белый дом. Я говорю им, что надо делать иначе, стараюсь повлиять на формирование политики. Я до сих пор хочу увидеть больше поддержки и ее быстрее выделение. Я, наверное, представляю группу наиболее решительных (в Конгрессе США). В частности, я считаю, что важно предоставить Украине истребители и научить ваших пилотов", – заявил Джим Риш в интервью Европейской правде.

Сенатор считает, что не стоит бояться эскалации войны, а нужно ответить Москве за Вьетнам и Корею.

"Кто-то говорит: "О нет, это приведет к эскалации". Но слушайте, когда мы воевали во Вьетнаме и Корее, то россияне поставляли как самолеты, так и пилотов для наших противников! Пора США ответить им тем же. Я абсолютно готов проголосовать за такой шаг", - сказал сенатор.

Риш добавил, что встречался с украинскими пилотами, и уверен, что они могут использовать F-16.

"Да, нужно определенное обучение, но нет серьезных проблем", – сказал сенатор-республиканец и добавил, что также стоит сконцентрироваться на том, чтобы убеждать США поставить в Украину больше систем ПВО NASAMS.

Отметим, у Украины пока есть только две системы NASAMS. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что системы противовоздушной обороны NASAMS сбивают 100% крылатых ракет и существенно усовершенствуют украинскую систему ПВО. Единственный недостаток состоит в том, что таких комплексов у Украины мало.

Как сообщал Главред, ранее командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хэкер заявлял, что Украина может получить современные истребители F-16 спустя 2-3 года после того, как будет принято решение об их поставках Киеву. Длительность сроков связана с вопросами обучения пилотов и логистикой.

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