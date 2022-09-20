Украине могут дать самолеты F-16 через 2-3 года после решения о поставках - главком США в Европе

Западу понадобится время на обучение украинских пилотов - Хэкер / Википедия

Украина может получить современные истребители F-16 спустя 2-3 года после того, как будет принято решение об их поставках Киеву. Длительность сроков связана с вопросами обучения пилотов и логистикой. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хэкер.

Как сообщает Politico, он рассказал о том, что поставки Украине передовых истребителей F-16 ожидаются только через 2-3 года после того, как будет принято соответствующее политическое решение.

По его словам, передать самолеты быстро не получится, поскольку нужно обучить пилотов и проработать материально-технические вопросы.

Хэкер также сказал, что страны Запада строят планы о долгосрочной военной помощи Украине, поскольку война Москвы против Киева может затянуться на годы.

Кроме того, американский военачальник считает, что сейчас Киеву предоставляется достаточное количество оружия, чтобы Украина смогла защититься, а война не стала Третьей мировой.

"По крайней мере, сейчас Украина имеет то, что ей нужно, чтобы выжить, бороться и пытаться защитить свою суверенную страну, не превращая это в Третью мировую войну", - утверждает генерал.

Также Джеймс Хэкер подчеркнул, что Штаты предоставляют Украине оперативную информацию разведки. Однако американцы не работают над выбором целей.

Военная авиация Запада для Украины

Издание Financial Times со ссылкой источники в Пентагоне сообщило, что Запад рассматривает возможность предоставления Украине систем противовоздушной обороны и истребителей.

Американцы отмечают, что ВСУ, несмотря на успехи на фронте, придется долго воевать с войсками РФ на юге и востоке, поэтому украинцам нужно дополнительное оружие.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Запад по-прежнему опасается прямого военного столкновения с Россией. Поэтому страны не готовы к введению бесполетной зоны над Украиной и закрытию неба.

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