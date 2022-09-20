УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Украине могут дать самолеты F-16 через 2-3 года после решения о поставках - главком США в Европе

20 сентября 2022, 10:51

У Киева благодаря помощи коллективного Запада есть оружие для защиты и предотвращения Третьей мировой войны, считает Джеймс Хэкер.

F-16
Западу понадобится время на обучение украинских пилотов - Хэкер / Википедия

Украина может получить современные истребители F-16 спустя 2-3 года после того, как будет принято решение об их поставках Киеву. Длительность сроков связана с вопросами обучения пилотов и логистикой. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хэкер.

Как сообщает Politico, он рассказал о том, что поставки Украине передовых истребителей F-16 ожидаются только через 2-3 года после того, как будет принято соответствующее политическое решение.

По его словам, передать самолеты быстро не получится, поскольку нужно обучить пилотов и проработать материально-технические вопросы.

Хэкер также сказал, что страны Запада строят планы о долгосрочной военной помощи Украине, поскольку война Москвы против Киева может затянуться на годы.

Кроме того, американский военачальник считает, что сейчас Киеву предоставляется достаточное количество оружия, чтобы Украина смогла защититься, а война не стала Третьей мировой.

"По крайней мере, сейчас Украина имеет то, что ей нужно, чтобы выжить, бороться и пытаться защитить свою суверенную страну, не превращая это в Третью мировую войну", - утверждает генерал.

Также Джеймс Хэкер подчеркнул, что Штаты предоставляют Украине оперативную информацию разведки. Однако американцы не работают над выбором целей.

Военная авиация Запада для Украины

Издание Financial Times со ссылкой источники в Пентагоне сообщило, что Запад рассматривает возможность предоставления Украине систем противовоздушной обороны и истребителей.

Американцы отмечают, что ВСУ, несмотря на успехи на фронте, придется долго воевать с войсками РФ на юге и востоке, поэтому украинцам нужно дополнительное оружие.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Запад по-прежнему опасается прямого военного столкновения с Россией. Поэтому страны не готовы к введению бесполетной зоны над Украиной и закрытию неба.

Смотрите видео ТСН - Россия не напала бы на Украину, если бы у Киева были ракеты дальностью до 500 км

Другие новости:

новости США ВВС F-16 новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:53

Казанская осенняя 2022: дата, традиции и магия дня, пора свадеб, молитва

10:51

Украине могут дать самолеты F-16 через 2-3 года после решения о поставках - главком США в ЕвропеВидео

10:35

Приметы на 21 сентября: какие 4 вещи нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы, чтобы в беду не попастьВидео

10:23

Григорий Козловский снова награжден медалью, грамотами и благодарностями украинских военных актуально

10:03

В сентябре можно не ждать: когда в Украину придет бабье лето - прогноз синоптикаВидео

Реклама
09:51

Россия опасается ударов Украины и вывела свои подводные лодки из Крыма – разведка БританииВидео

09:38

В Алчевске прогремели взрывы в "любимом месте оккупантов", где они дислоцировались – СМИ

09:06

Контрнаступление ВСУ вызывает панику в Кремле и армии РФ – ISW

08:49

Гороскоп на сегодня 20 сентября 2022: Тельцам – опасность, Ракам – зависть, Девам – потеряВидео

08:45

Погибли 70% личного состава: Генштаб назвал потери врага после ударов по Новоайдаре и СватовоВидео

08:30

Как устранить запах в дачном туалете: вы изумитесь, когда узнаете "рецепт"Видео

08:22

Путин хочет "скорее" закончить войну в Украине - ЭрдоганВидео

08:20

СССР проснулся и плюнул нынешним правителям России в лицомнение

08:08

ВСУ потопили баржу РФ, битком набитую техникой и оккупантамиВидео

07:53

Германия и Словения договорились о танках для ВСУ: Украина получит 28 модернизированных Т-55

07:07

Стало известно имя замученного в Изюме бойца с сине-желтыми браслетами на рукеВидео

06:40

План Путина провалился: в Пентагоне назвали главные проблемы Кремля в войне в УкраинеВидео

06:10

Венгрия может изнутри развалить Евросоюз, или Почему Орбан возомнил себя венгерским Путиныммнение

05:50

Когда в Украине прекратятся дожди и ударит +28: синоптики назвали самый жаркий деньВидео

05:01

"Вы же верующий человек": Волочкова показалась с большим мужиком на кровати, Панин заценил

Реклама
04:30

Рожденные в год Быка: какие они в отношениях и как добиться успеха

03:58

"Мои глаза, уши и сердце кровоточат": Мадонна разочаровала фанатов откровенным лесбийским танцемВидео

03:35

"Зима" пришла в сентябре: украинцам дали ледяной прогноз со снегомВидео

03:20

Самая вкусная морковка по-корейски: быстрый рецепт, от которого дух захватываетВидео

02:55

В РФ есть целые регионы – доноры живой силы для армии, и ей невыгодно что-то менять – АндрусивВидео

02:12

Не проделка ведьм, а рабочий лайфхак: зачем закапывают волосы в горшок с цветком

01:35

Эксперт пояснил, почему ВСУ важно бить по военным объектам в пределах РоссииВидео

01:28

Дайте иноагента той женщине, которая поет: Брежнева отреагировала на скандальное заявление ПугачевойВидео

00:51

Приметы на 20 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы большую удачу в дом привлечьВидео

19 сентября, понедельник
23:50

Оккупантов ждет "котел": в ближайшее время ВСУ готовы окружить Лиман - АрестовичВидео

23:31

Пропагандистка Скабеева ошарашила "правдой" всех россиянВидео

22:59

Киркоров пришел в ярость, услышав о Пугачевой

22:59

"Месть неизбежна!": украинская IT-армия взломала сайт ЧВК "Вагнер" и получила важные данныеВидео

22:55

"Напоминает отношения с абьюзером": Осадчая рассказала, почему нельзя "оглядываться" на россиян

22:36

В Украине рухнули цены на гречку: сколько стоит купить крупуВидео

22:05

В РФ отреагировали на просьбу провести "референдум" в "ЛДНР"Видео

22:03

Хоть зубами выгрызай: как быстро отмыть чашку от следов чая и кофе

21:34

Зеленский срочно созвал Ставку верховного главнокомандующего: подробностиВидео

21:31

Бежать или сдаваться в плен: Зеленский рассказал, как оккупантам получится выжить

21:28

Приносят богатство и невероятную прибыль: 5 женских имен, которые сделают любого мужчину успешнымВидео

Реклама
21:04

Боевики "ЛДНР" просятся в РФ и требуют немедленно провести "референдум": у Зеленского резко ответилиВидео

20:44

Воевал в Чечне и на Донбассе: ВСУ ликвидировали российского депутата

20:42

Вся Украина будет плавать: синоптики предупредили о мощном циклоне и резком похолоданииВидео

20:41

ФСБшники "качают" Путинамнение

20:28

Кароль отреагировала на предложение лишать звезд-запроданцев почетных званийВидео

20:00

Российские оккупанты в ловушке, у них уже не появится мотивация - АндрусивВидео

19:57

Германия отдаст ВСУ еще четыре установки Panzerhaubitze 2000 - Минобороны ФРГВидео

19:50

Дымный осенний вкус дыни: как и когда правильно нужно есть вкусную ягодуВидео

19:46

Россияне думают сдаваться в плен на Херсонщине, руководство выходит на связь с ВСУ - ОК "ЮГ"Видео

19:34

Зенитчик из 95-й бригады сбил 12 вражеских "Орланов" и вертолет "Аллигатор"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять