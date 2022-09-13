Запад ожидает долгой битвы ВСУ с войсками РФ и может дать Украине истребители с ПВО – FT

Запад намерен продолжать оказывать военную поддержку Украине / Коллаж Фото U.S. Air Force, скриншот Telegram-канал В. Залужного

США и страны-союзники обсуждают возможность поставок Вооруженным силам Украины партии военных истребителей и систем противовоздушной обороны. Западный мир видит успехи украинских войск в боях с российскими оккупантами, однако ожидает длительного военного противостояния Киева и Москвы.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники в Пентагоне, на Западе обговаривают возможность предоставления армии Украины систем ПВО и истребителей.

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В американском военном ведомстве считают, что ВСУ, несмотря на успехи в боях с войсками РФ на восточном и южном фронте, предстоит еще длительное сражение с захватчиками.

"Наша цель будет заключаться в том, чтобы продолжать тесно сотрудничать с украинцами и международным сообществом, чтобы оказывать им поддержку, в которой они нуждаются, когда они дают отпор российским захватчикам", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что иностранные СМИ синхронно пишут о том, что отвоевание силами обороны Украины оккупированных территорий вдохновляет страны Североатлантического альянса. Их убеждение о правильности снабжения Киева современным оружием усиливается.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов 12 сентября сделал заявление о том, что ВСУ на некоторых направлениях вышли на участки государственной границы с Россией. Военная операция продолжается. Враг бежит вглубь фронта или на территорию РФ.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что контрнаступление армии Украины на Харьковском направлении проходит даже лучше, чем ожидалось.

По его словам, украинские военные показали – российские войска можно побеждать на поле боя. Однако победу праздновать рано, ведь оккупанты могут перейти в контратаку.

Замминистра обороны Анна Маляр подчеркнула, что силы обороны Украины на Харьковщине освободили более 300 населенных пунктов. Контрнаступление будет идти до тех пор, пока область не будет полностью освобождена от оккупации России.

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