УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Запад ожидает долгой битвы ВСУ с войсками РФ и может дать Украине истребители с ПВО – FT

13 сентября 2022, 18:24

Успехи армии Украины на поле боя мотивируют страны НАТО усилить военную поддержку Киеву.

Авиация Запада, ВСУ
Запад намерен продолжать оказывать военную поддержку Украине / Коллаж Фото U.S. Air Force, скриншот Telegram-канал В. Залужного

США и страны-союзники обсуждают возможность поставок Вооруженным силам Украины партии военных истребителей и систем противовоздушной обороны. Западный мир видит успехи украинских войск в боях с российскими оккупантами, однако ожидает длительного военного противостояния Киева и Москвы.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники в Пентагоне, на Западе обговаривают возможность предоставления армии Украины систем ПВО и истребителей.

Видео дня

В американском военном ведомстве считают, что ВСУ, несмотря на успехи в боях с войсками РФ на восточном и южном фронте, предстоит еще длительное сражение с захватчиками.

"Наша цель будет заключаться в том, чтобы продолжать тесно сотрудничать с украинцами и международным сообществом, чтобы оказывать им поддержку, в которой они нуждаются, когда они дают отпор российским захватчикам", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что иностранные СМИ синхронно пишут о том, что отвоевание силами обороны Украины оккупированных территорий вдохновляет страны Североатлантического альянса. Их убеждение о правильности снабжения Киева современным оружием усиливается.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов 12 сентября сделал заявление о том, что ВСУ на некоторых направлениях вышли на участки государственной границы с Россией. Военная операция продолжается. Враг бежит вглубь фронта или на территорию РФ.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что контрнаступление армии Украины на Харьковском направлении проходит даже лучше, чем ожидалось.

По его словам, украинские военные показали – российские войска можно побеждать на поле боя. Однако победу праздновать рано, ведь оккупанты могут перейти в контратаку.

Замминистра обороны Анна Маляр подчеркнула, что силы обороны Украины на Харьковщине освободили более 300 населенных пунктов. Контрнаступление будет идти до тех пор, пока область не будет полностью освобождена от оккупации России.

Смотрите видео ТСН - США заказали для Украины ЗРК NASAMS

Другие новости:

новости США ВСУ войска России война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:03

В Госдуме пришли в бешенство из-за гарантии безопасности для Украины

19:03

Гороскоп на завтра, 14 сентября 2022: Ракам – испытания, Скорпионам – предательство, Козерогам – врагиВидео

19:00

Репутационные риски для Украины: эксперты об арестах предприятий, которые кредитует ЕБРР

18:47

Воздушные силы ВСУ за два часа сбили 2 российских самолета Су-24

18:44

Окружение Путина взялось за Кадырова: Жданов рассказал, что ждет предводителя "Тик-ток" войскВидео

Реклама
18:33

Это наша земля: ВСУ деоккупировали еще три населённых пункта на ХарьковщинеВидео

18:29

Продажная слава: предательница Ани Лорак ради концертов в Европе вдруг вспомнила, что она украинка

18:24

Запад ожидает долгой битвы ВСУ с войсками РФ и может дать Украине истребители с ПВО – FTВидео

18:14

"Сидят в своих блогах и...": Полякова отчитала украинцев из-за Ефросинину

17:51

Умер Жан-Люк Годар - французский режиссер добровольно принял решение об уходе

17:34

Без стирки и химчистки: как реанимировать засаленные рукава и воротник на пуховике

17:34

Как отстирать пятна чернил: 10 эффективных способов, которые спасут вашу одежду

17:31

Эмми-2022: названы лучшие телесериалы этого года по версии Американской телевизионной академииВидео

17:16

Если Путин объявит мобилизацию в России, он признает поражение своих войск в Украине – ЖдановВидео

17:08

Сон, как у младенца: что лучше пить на ночь для сна - 5 полезных напитков

17:04

ФСБ-шники и командиры армии РФ срочно вывозят свои семьи из Крыма и юга Украины – разведкаВидео

16:58

"Облапал и едва не изнасиловал": звезда "Крепостной" Денисенко в 8 лет чуть не стала жертвой маньяка

16:57

Очень питательный и самый полезный завтрак: простой рецепт на каждый деньВидео

16:33

Остался без волос и отрастил бороду: звезда Моей прекрасной няни изменился до неузнаваемости

16:26

Как правильно мыть голову, чтобы сохранить свежесть волос надолго: лучшие советыВидео

Реклама
16:25

Умные хозяйки добавляют в стиральную машинку кофе и чай: выгоревшая одежда будет как новая

16:12

Неприятности окружают на каждом шагу: 10 имен, которые притягивают болезни в свою жизньВидео

16:01

Почему ПВО Железный купол не подходит Украине: спикер ВС ВСУ объяснил ситуациюВидео

15:44

ДиКаприо положил глаз на молодую известную модель

15:43

Плавное скольжение: когда нужно менять летнюю резину на зимнюю

15:29

"Это кощунство": Популярный российский певец отказался выступать на ДонбассеВидео

15:26

В Мелитополе и Херсоне мощные взрывы: "прилеты" по военной базе оккупантов и штабах РФВидео

15:13

Боятся войны РФ и НАТО: генерал ВСУ объяснил, почему Запад тянет время и дает Украине мало оружияВидео

15:12

Приметы на 14 сентября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы удачу не потерятьВидео

15:01

"Не из-за Пугачевой": российский телеведущий признался, что разбил лицо Соловьеву

15:00

Дымный осенний вкус дыни: как и когда правильно нужно есть вкусную ягодуВидео

14:59

День защитников и защитниц Украины 2022 – дата, мощные поздравления и картинки воинам

14:50

У сына Регины Тодоренко обнаружили психологическое расстройство

14:38

ВСУ освободили на Харьковщине 300 населенных пунктов – МинобороныВидео

14:22

В Мариуполе взорвали патруль оккупантов за попытку уничтожить символ сопротивленияФотоВидео

14:14

Что ждет предателей на освобожденных территориях: Арестович рассказал о судьбе коллаборантов

14:12

На Харьковщине можно было разместить ракеты, которые доставали бы до Москвы – спикер ВС ВСУ ИгнатВидео

13:44

"Идет война, а не спецоперация": главный российский коммунист устроил истерику

13:36

На заметку СБУ: блогеры, которых нужно запретить в Украине

13:32

Топовые украинские легкоатлетки показали свои загорелые "персики" в бикини

Реклама
13:31

Залужный зарегистрировал брак: в Киеве состоялась уникальная свадьба украинского офицераФото

13:23

Контрнаступление ВСУ только начинается, но РФ еще имеет силы - БлинкенВидео

13:15

Тарабарова расплакалась и рассказала, что будет продавать свой домВидео

12:38

Полнолуние в октябре 2022: что нужно сделать, чтобы защитить себя от бед

12:36

"Люблю тебя, Ким": Лобода показала, как Кардашьян скопировала украинскую певицу

12:33

"В него рожок всадили, а он идет": оккупант в панике из-за "бессмертных" бойцов ВСУВидео

12:11

Невероятное подорожание: цены на овощи в Украине подскочили на 112,4%

12:06

Российские оккупанты сбежали из Кременной на Луганщине: ВСУ еще в город не зашли - ГайдайВидео

11:45

Оля Полякова рассказала, почему сожгла свой кокошник в прямом эфиреВидео

11:38

ВСУ сбили первый иранский ударный беспилотник: он приземлился на ХарьковщинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на сентябрьГороскоп на завтра
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
Консервация
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять