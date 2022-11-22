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Конфликт Путина с электричеством закончится тем, что к его стулу подведут 2700 вольт – Невзоров

22 ноября 2022, 02:20

Путин больше не игрок, для него закончилась и большая, и малая, и средняя политика, отмечает российский публицист.

Владимир Путин, Александр Невзоров
Невзоров заявил, что для Путина уже закончилась политика/ сайт Кремля, Facebook Невзоров

Российский журналист Александр Невзоров уверен, что придет время, когда диктатор РФ Владимир Путин ответит за все свои преступления против Украины.

Невзоров, который в 2022 году получил украинское гражданство, выразил возмущение из-за атак российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом он сказал в интервью "Гордону".

"Этот конфликт электричества и Путина завершится тем, что к стулу Путина таки будет подведено 2700 вольт очень хорошего переменного тока. А поскольку мы знаем, что история очень любит показывать язык и гримасничать, нельзя исключать, что этот ток будет сделано на украинских ТЭС или АЭС", – выразил мнение Невзоров.

Также он добавил, что Путин не поехал на саммит G20 в Индонезию, потому что он уже не игрок в политической сфере. По словам Невзорова, для российского диктатора уже закончилась и большая, и малая, и средняя политика. А своими ударами по украинской энергетической системе он лишь продолжает свою агонию.

"Он получил пендель, которым его выбили абсолютно из всех геополитических игр", – добавил Невзоров.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин и Минобороны РФ потеряли доверие россиян. Поэтому Кремль сейчас надеется на поддержку блогеров – военных обозревателей. Российская верхушка власти надеется, что россияне будут прислушиваться к блогерам, и что таким образом удастся влиять на их мнение.

Также ранее политолог Олег Соскин отмечал, что Путин обеспечил себе охрану на всех уровнях, а также отслеживает и устраняет всех конкурентов. Поэтому убрать президента РФ очень сложно. Тем более, что его сейчас окружают люди, которые на такой шаг не решатся. Поэтому внутреннего переворота в России не будет, считает политолог.

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