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Есть табу: Невзлин объяснил, почему Запад не дает Украине наносить удары по РФ

21 ноября 2022, 15:17

По мнению экс-вице-президента "ЮКОСа", удары по территории России – вопрос политической воли украинского руководства.

Леонид Невзлин, Украина и Россия
На Западе может существовать табу на обстрелы России Украиной - Невзлин / Коллаж УНИАН, wikipedia.com

У Запада может существовать табу на обстрелы российской территории со стороны Украины. Такое мнение в интервью Главреду высказал российско-израильский предприниматель и общественный деятель, бывший вице-президент "ЮКОСа" Леонид Невзлин.

"Табу, конечно, есть – оно связано с переговорами с американцами, которые мешают это делать. Но, с другой стороны, поскольку они не могут защитить Украину, они будут вынуждены согласиться с тем, что Украине придётся это делать", - считает Невзлин.

По мнению экс-вице-президента "ЮКОСа", удары по территории России – вопрос политической воли украинского руководства.

"Если говорить с точки зрения морали и нравственности, если Украина будет бомбить Москву, поднимется страшный визг, но никто не сможет обвинить Украину в том, что она не имела на это права. Ведь тогда она бы отвечала на агрессию, а не была агрессором сама. Поэтому, для начала, нужно заходить на российскую территорию с бомбёжками и дать россиянам почувствовать то, что чувствуют украинцы сегодня", - отметил Невзлин.

Как сообщал Главред, Россия усиливает ракетные обстрелы украинских территорий частично для того, чтобы истощить запасы украинской противовоздушной обороны. Как заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал, в Кремле думают, что если они смогут заставить Киев использовать "все свои крайне необходимые запасы" ПВО, то им удастся перетянуть на себя доминирование в небе над Украиной.

Также военный эксперт Олег Жданов назвал две вероятные причины, по которым Украина до сих пор не получила от западных партнеров дальнобойные ракеты ATACMS. В частности, у Запада нет гарантий, что эти ракеты потом не полетят на Москву.

Обстрелы Украины Россией - новости:

война в Украине обстрелы Леонид Невзлин
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