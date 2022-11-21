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"Изнасиловали мать и дочь, у них ехала крыша": оккупант сбежал в Испанию и хочет выступить в суде против РФ

21 ноября 2022, 15:03

Бывший российский военный Чибрин после пребывания на Киевщине бежал через Россию в Испанию. Теперь он готов свидетельствовать в суде.

Буча, оккупант Никита Чибрин
Оккупант, который бежал из России в Испанию, рассказал о преступлениях армии РФ/ УНИАН, theins.ru

Российский оккупант Никита Чибрин, который в составе 64-й мотострелковой бригады воевал против украинской армии на Киевщине, рассказал о преступлениях российских военных. Сейчас захватчик находится в Испании. Чтобы не воевать, он сначала бежал из Украины в Россию, а потом оттуда – в Испанию. Он заявляет, что хочет дать показания в международном суде против РФ.

Чибрин в интервью The Insider подтвердил ряд преступлений, которые совершали российские оккупанты в Буче и окрестных селах.

Он отметил, что во время пребывания оккупантов на Киевщине в феврале-марте этого года были нередки факты мародерства и изнасилований, которые совершали военные армии РФ.

По словам Чибрина, ему точно известно о многих случаях мародерства. Он видел, как его "товарищи по оружию" забирали у гражданских автомобили в Липовке и Андреевке. Также он был свидетелем, как российские военные ломали авто, которые не могли завести, и разрушали дома. Из домов воровали разные вещи, в частности, украшения и мобильные телефоны.

"Видимо, у них крыша поехала, мол, у нас сила, у нас танки, у нас БМП, оружие и тому подобное. "Синдром Рэмбо "включался", – говорит Чибрин.

Оккупанты изнасиловали мать и ее дочь

Также он подтвердил факт изнасилования российскими оккупантами женщины и ее дочери в селе Андреевка Макаровской общины Бучанского района.

"Был случай в Андреевке, когда изнасиловали мать и дочь. Четверо парней сделали это. Один сбежал, остальных сослуживцы и командование избили табуретками. Их вообще хотели расстрелять. Их нельзя было обвинить, потому что не было доказательств, поэтому их просто уволили", – рассказал оккупант.

Чибрин бежал в Испанию и хочет свидетельствовать против РФ

Он признался, что притворялся на фронте сумасшедшим, чтобы его не отправили на передовую. 16 июня он сбежал с территории Украины, спрятавшись в грузовике. Так оккупант доехал в Россию, а уже оттуда бежал в Испанию. Выехать из РФ ему помогли правозащитники из организации Gulаgu.nеt, куда он обратился.

Чибрин прибыл в Мадрид 15 ноября и сразу попросил политического убежища. Пока его заявление будет на рассмотрении, он будет находиться во временном центре для беженцев.

По словам оккупанта, из-за его решения убежать от него отвернулись все друзья и семья, они считают его предателем.

Преступления оккупантов в Буче

Ранее сообщалось, что российские оккупанты, которые в начале марта захватили Бучу Киевской области, сразу начали охотиться за местными жителями по спискам, заранее составленным их спецслужбами. Об этом говорится в расследовании Associated Press совместно с программой PBS Frontline и расследователей SITU Research.

Как известно, оккупантов из 64-й бригады армии РФ, которые в Киевской области занимались мародерством и убивали мирных жителей, перебросили на другое направление фронта в Украине. Командование не дает им уволиться со службы, отдает приказы убивать гражданских и вывозить награбленное на машинах.

Как рассказала журналист Екатерина Фомина, которая делала расследование о преступлениях 64-й бригады РФ в Украине, солдаты данного подразделения говорят, что заместитель командира по тылу Вячеслав Клобуков, занимался мародерством.

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