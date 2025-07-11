"Ушел из жизни под звук шахедов": в Киеве прощаются с Игорем Покладом

Игорь Поклад боролся с тяжелым диагнозом.

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Похороны Игоря Поклада / коллаж: Главред, фото: t.me, Владимир Зеленский, t.me/TCH_channel

Вы узнаете:

Где похоронят Игоря Поклада

Что сказала жена композитора на похоронах

Церемония прощания с легендарным украинским композитором Игорем Покладом, который умер в ночь на 9 июля, проходит в столице в Национальной филармонии.

Как сообщает ТСН.ua, попрощаться с композитором пришли родственники, друзья, коллеги и поклонники. Игоря Поклада похоронят на Берковецком кладбище.

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Также на церемонию прощания пришли такие знаменитости: Алексей Суханов, Юрий Рыбчинский, Мирослав Вантух, волонтер Константин Гудаускас, режиссер Семен Горов, дочь Виктора Ющенко Виталина.

Прощание с Игорем Покладом / фото: tsn.ua/

Жена Поклада – Светлана – вспомнила, как прошли последние дни композитора и уточнила, что ее муж умер из-за тяжелой болезни во время обстрела Киева.

"Хочу выразить искреннюю благодарность каждому: тем, кто позвонил, или пролил слезинку, когда узнал эту трагическую весть. Были очень тяжелые времена, в частности на фоне того, что происходит в стране. Да, он действительно ушел из жизни под звук шахедов, которые летели у нас над головой. Но он ушел очень тихо, мирно, спокойно... Господь настолько его любил, что во время такого тяжелого диагноза он не имел ни одной минуты боли. Пожалуй, это должно как-то утешить каждого из нас", — поделилась Светлана.

Смотрите видео о том, что сказала жена Игоря Поклада на его похоронах:

Похороны Игоря Поклада / фото: скрин t.me/TCH_channel

Также президент Украины - Владимир Зеленский - опубликовал видео, в котором почтил память Игоря Поклада.

Смотрите видео, посвященное композитору:

Видео, посвященное Покладу / фото: скрин t.me/V_Zelenskiy_official

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О персоне: Игорь Поклад Игорь Поклад - украинский композитор и опермейстер. Лауреат Шевченковской премии (1986). Заслуженный деятель искусств УССР (1989). Народный артист Украины (1997). Герой Украины (2021). Национальная легенда Украины (2024). Член НСКУ, пишет Википедия.

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