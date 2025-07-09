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Смерть Игоря Поклада: украинские артисты скорбят об утрате Маэстро

Анна Подгорная
9 июля 2025, 21:32
75
Легендарный композитор Игорь Дмитриевич Поклад был любим и почитаем многими.
Умер Игорь Поклад
Умер Игорь Поклад - как украинские звезды оплакивают композитора / коллаж: Главред, фото: Facebook Ігор Поклад

Кратко:

  • Игорь Поклад умер
  • Его друзья и коллеги выражают свои соболезнования и эмоции в связи с его уходом в вечность

9 июля 2025 года в возрасте 83 лет скончался легендарный украинский композитор, Народный артист Украины, Герой и Национальная легенда Украины Игорь Поклад. Новость о смерти маэстро сегодня сообщила его супруга Светлана.

Трагическая для украинской музыкальной культуры новость повергла в печаль и скорбь многих артистов. Главред собрал реакции украинских звезд на смерть Игоря Поклада.

видео дня

Немногословная София Ротару опубликовала портрет покойного со словами: "Игорь Поклад. Светлая память".

Умер Игорь Поклад
Умер Игорь Поклад - как украинские звезды оплакивают композитора / instagram.com/sofiarotaru.official

"Музыкант жив до тех пор, пока звучит его музыка. Светлая память Покладу Игорю Дмитриевичу", - написала в своем блоге Тина Кароль.

Умер Игорь Поклад
Умер Игорь Поклад - как украинские звезды оплакивают композитора / instagram.com/tina_karol

Актриса Ольга Сумская опубликовала несколько фотографий с композитором из личного архива. "Скрипка грає… Серце крає…". Да, разрывается сердце от печального известия... Не стало Игоря Дмитриевича Поклада. Каждая мелодия гениального Маэстро будет звучать в наших сердцах вечно... Мелодии вселенной, счастья, грусти, отчаяния, боли, величия, любви, мелодии Украины... Глубокие соболезнования жене композитора, госпоже Светлане", - написала артистка на своей странице в Facebook.

Умер Игорь Поклад
Умер Игорь Поклад - как украинские звезды оплакивают композитора / facebook.com/osumska

Своей скорбью, а также воспоминаниями об Игоре Дмитриевиче поделилась Оксана Билозир: "С глубокой печалью узнала об уходе в вечность Великого Творца - Игоря Дмитриевича Поклада. Его музыка стала голосом поколений, а мелодии - бессмертной частью украинской души. Он был композитором, который не просто творил - он разговаривал с народом через музыку. Помню его как Человека чрезвычайного достоинства, искренности, глубины и таланта. Украина потеряла одного из самых ярких творцов. Его песни еще долго будут звучать на сценах, в сердцах и в воспоминаниях. Соболезнования семье, близким, коллегам, всем, кто любил и уважал Игоря Дмитриевича. Вечная память. Пусть небеса встретят Вас пением, Маэстро. Слава Вам и благодарность...".

Умер Игорь Поклад
Умер Игорь Поклад - как украинские звезды оплакивают композитора / facebook.com/oksana.bilozir

Певица Руслана Лыжичко рассказала о своем опыте работы с Покладом, и почтила его память архивным видео с исполнением его песни. "Сегодня Игорь Дмитриевич улетел навсегда, но его музыка будет жить вечно. Его произведения, его крылья будут нести нас над свободной и сильной Украиной, и не дадут упасть в самые тяжелые времена. Светлая память и низкий поклон...", - пишет певица.

Умер Игорь Поклад
Умер Игорь Поклад - как украинские звезды оплакивают композитора / instagram.com/ruslana.lyzhychko

"Вот и все... Любила, люблю и буду любить всегда... Помолитесь за Игоря Дмитриевича, пожалуйста... За его бессмертную душу", - попросила Тоня Матвиенко.

Умер Игорь Поклад
Умер Игорь Поклад - как украинские звезды оплакивают композитора / instagram.com/tonya_matvienko

Близкий друг Поклада, поэт-песенник Юрий Рыбчинский, с которым они были занкомы еще со времен службы в армии, почтил память композитора: "Ушел в мир иной мой самый давний друг и самый талантливый соавтор, гениальный композитор Игорь Поклад. К сожалению, ушел. Но пока будут жить его песни он всегда будет оставаться среди живых. Пока будут звучать его мелодии он будет с нами и среди нас. А его творческий дух - где-то за горизонтом вместе с ангелами небесными".

Умер Игорь Поклад
Умер Игорь Поклад - как украинские звезды оплакивают композитора / facebook.com/yuriy.ribchisnkiy

Украинская певица Екатерина Бужинская также выразила свои искренние соболезнования по поводу смерти Игоря Поклада.

Умер Игорь Поклад
Умер Игорь Поклад - как украинские звезды оплакивают композитора / instagram.com/buzhynska

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Ранее Главред рассказывал про смерть звезды сериалов "Сплетница" и "Баффи - истребительница вампиров" Мишель Трахтенберг. Американской актрисе было 39 лет.

Также в его собственном доме в Санта-Фе был обнаружен без признаков жизни двухкратный обладатель Оскара Джин Хэкмен. Вместе с 95-летним актером нашли и его мертвую жену.

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О персоне: Игорь Поклад

Игорь Поклад - украинский композитор и опермейстер. Лауреат Шевченковской премии (1986). Заслуженный деятель искусств УССР (1989). Народный артист Украины (1997). Герой Украины (2021). Национальная легенда Украины (2024). Член НСКУ, пишет Википедия.

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