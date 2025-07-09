Писал песни для Матвиенко и Ротару: умер легендарный композитор Игорь Поклад

Сердце деятеля искусств остановилось на 83-м году жизни.

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Стало известно о смерти талантливого композитора / Коллаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/svitlana.poklad.2025

Кратко:

Жена Поклада сообщила о смерти композитора

Причина смерти остается неизвестной

9 июля умер украинский композитор, который имел звание Героя Украины, Игорь Поклад. Об этом в Facebook сообщила его жена Светлана, при этом не указав причины смерти мужа.

Поклад был легендарным украинским композитором и опермейстером, который стал лауреатом Шевченковской премии 1986 года, а с 1997 года - народным артистом Украины.

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Многие украинцы знают его песни, которые исполняли известные артисты, такие как Нина Матвиенко, София Ротару, Назарий Яремчук и Василий Зинкевич. Поклад является автором "Ой летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка" и еще более 150 песен.

"Вот и все... Любила, люблю и буду любить всегда... Помолитесь за Игоря Дмитриевича, пожалуйста... За его бессмертную душу", - написала жена в сообщении о смерти мужа.

Жена сообщила о смерти Игоря Поклада / фото: скриншот

Смерть Игоря Поклада прокомментировала и певица Lana Green, которой композитор доверил исполнение трех своих произведений: "Посміхнись, доле", "Романс прощання" и "Як я люблю тебе".

"Я с трепетом несу эту ответственность и буду беречь эти песни как самый ценный дар - музыкальное послание Мастера в вечность. Игорь Дмитриевич был не просто выдающимся композитором - он был Человеком, рядом с которым становилось теплее, мудрее, глубже. Его музыка - это не просто ноты, это душа, это правда, это любовь, которую он щедро дарил каждому, кто имел счастье с ним общаться или слышать его творчество. От всего сердца выражаю глубокие соболезнования его любимой жене, его музе - Светлане", - написала она.

Lana Green после смерти композитора вспомнила, каким он был / фото: скриншот

Не прошел мимо трагического известия и украинский певец Павел Зибров. Он опубликовал сообщение о смерти Игоря Поклада в Instagram.

"Трудно поверить... огромная потеря... Светлая память Игорю Покладу - человеку-легенде, который создал музыкальный код целой эпохи. Его песни - это часть нашей истории, нашего сердца, нашей души. Они будут жить вечно. маэстро", - говорится в сообщении.

Павло Зибров о смерте Поклада / фото: скриншот

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О персоне: Игорь Поклад Игорь Поклад - украинский композитор и опермейстер. Лауреат Шевченковской премии (1986). Заслуженный деятель искусств УССР (1989). Народный артист Украины (1997). Герой Украины (2021). Национальная легенда Украины (2024). Член НСКУ, пишет Википедия.

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