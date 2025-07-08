Melovin мобилизовался: когда это произошло и чем будет заниматься звезда

Меловин показал, как принимает присягу в ГПСУ.

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Melovin мобилизация - когда певец принял присягу и чем занимается / коллаж: Главред, фото: t.me/bighousemelovinators

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О дате принятия Меловином присяги

Чем занимается артист в составе Ансамбля песни и танца

Украинский певец Melovin во время сольного концерта 6 июля сообщил, что мобилизовался в ряды ГПСУ. Он уточнил, что стал частью Академического ансамбля песни и танца Государственной пограничной службы Украины.

Позже в своем Telegram-канале артист показал, как подписывает документ о воинской присягой. В кадре можно рассмотреть дату - 9 апреля 2025 года.

видео дня

Также Меловин рассказал, что теперь его основная деятельность - участие в концертах для военных и проведение благотворительных сборов на "поддержку фронта". "Место, которое с апреля стало моим вторым домом. Ансамбль песни и танца стал местом, где меня приняли как профессионала своего дела. ... Рад быть полезным. Быть частью чего-то настоящего. До встречи, украинцы. Работаем", - пишет артист в своем блоге.

Melovin мобилизация - когда певец принял присягу и чем занимается / t.me/bighousemelovinators

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О персоне: Меловин MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

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