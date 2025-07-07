Melovin мобилизовался: где будет проходить службу певец

О важном решении Меловин сообщил прямо на сцене, где выступил с будущими коллегами.

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Melovin мобилизация - певец раскрыл детали о службе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Вкратце:

Меловин сообщил о новом этапе в жизни и творчестве

Артист раскрыл, где будет служить

Украинский певец Melovin 6 июля дал сольный концерт, во время которого его аккомпанировали музыканты из Академического ансамбля песни и танца Государственной пограничной службы Украины. Во время выступления артист сделал перед поклонниками важное объявление: он мобилизовался в ряды Государственной пограничной службы и станет частью Ансамбля.

Позже в своем блоге в Instagram Меловин написал: "Это не новый проект. Это не громкая коллаборация. Это - решение. Осознанное. Настоящее. Рад, что имею возможность стать частью Ансамбля Государственной пограничной службы Украины. Музыка всегда была моим оружием. Теперь она будет звучать и в строю. Спасибо за доверие. Этот этап - не о сцене. Он о стране. О людях. О службе. Об общей силе. Слава Украине".

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Поклонники Melovin были шокированы этой новостью, но все же горячо поддержали артиста в его решении начать новый этап в своей жизни и творчестве, и связать его со службой.

Melovin мобилизация - певец раскрыл детали о службе / instagram.com/melovin_official

Melovin мобилизация - певец раскрыл детали о службе / instagram.com/melovin_official

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О персоне: Меловин MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

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