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Море маминого обаяния: Максим Галкин показал, как сильно изменилась 11-летняя Лиза

Анна Подгорная
9 июля 2025, 02:08
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Черты Лизы Галкиной начинают приобретать все большее сходство со звездными родителями.
Максим Галкин, Лиза Галкина, Алла Пугачева
Максим Галкин дети - как выглядит Лиза Галкина сегодня / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Кратко:

  • Лизе Галкиной сейчас 11 лет
  • Максим Галкин показал, как сильно изменилась его дочь от Пугачевой за последние годы

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой, 11-летнией двойняшки Лиза и Гарри, постепенно входят в подростковый период, во время которого внешность юношей и девушек начинает меняться. Наблюдать за переменами звездных детей особенно любопытно.

Нередко этому занятию придаются и сами родители. К примеру, Галкин решил поностальгировать по былым временам, и показал Лизу в трехлетнем возрасте. В своем блоге в Instagram он сравнил детское фото дочери с более свежим, снятыми недавно.

видео дня

"Спустя 8 лет на том же месте", - подписал фотоколлаж комик. В комментариях поклонники семьи Примадонны удивляются, как быстро из очаровательной малышки Лиза Галкина превратилась в привлекательную юную особу.

Лиза Галкина тогда и сейчас
Максим Галкин дети - как выглядит Лиза Галкина сегодня / instagram.com/maxgalkinru
Лиза Галкина тогда и сейчас
Максим Галкин дети - как выглядит Лиза Галкина сегодня / instagram.com/maxgalkinru
Лиза Галкина тогда и сейчас
Максим Галкин дети - как выглядит Лиза Галкина сегодня / instagram.com/maxgalkinru

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Максим Галкин - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.

На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.

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О персоне: Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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