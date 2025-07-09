Выиграла бой у папы: Slavia впервые раскрыла имя новорожденного сына

Вкратце:
- Около месяца Славия спорила с мужем о том, как назвать сына
- Артистка одержала победу, и дала ребенку имя, которое нравилось именно ей
Месяц назад украинская певица Slavia (Ярослава Притула) впервые стала матерью. Она родила сына от украинского предпринимателя Андрея Павлюка.
Недавно счастливые родители получили свидетельство о рождении ребенка. Тогда в своем блоге в Instagram Славия призналась, что около месяца спорила о том, как же назвать сына. Певице категорически не нравилось имя, которое выбрал муж - он хотел назвать мальчика Атласом. В конце концов он поддался на уговоры звездной жены.
"Нам сегодня 1 месяц. Официально зарегистрированный гражданин Украины Лев Андреевич, в жизни просто Лео. Папа хотел назвать Атлас, мама - Лев. Думали весь месяц. Провели опрос в семье. В итоге папа поддался", - написала Slavia и опубликовала трогательные кадры с малышом.
В комментариях поклонники поддержали выбор артистки, и отметили, что материнство ей очень к лицу.
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О персоне: Slavia
Slavia (настоящее имя - Ярослава Притула) - украинская певица, автор песен. Бывшая солистка группы Друзі, в которой виступала вместе с Михаилом Dzidzio Хомой. Активно развивать сольную карьеру начала в 2021 году - после развода с Дзидзьо.
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