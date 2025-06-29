"Не идеальная форма": Slavia показала, как выглядит через три недели после родов

Ярослава Притула поразила Сеть дефиле в открытом купальнике.

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Slavia родила - как сейчас выглядит певица Славия / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slavia_official

Кратко:

Недавно Славия родила сына

Звезда показала, как изменилась ее фигура после беременности и родов

Украинская певица Slavia (Ярослава Притула) 8 июня впервые стала мамой. За день до этого артистка вышла замуж за отца своего ребенка - украинского бизнесмена Андрея Павлюка.

Через три недели после родов Славия записала видео для Instagram из примерочной - в кадре она позировала в лиловом купальнике с открытым животом. Таким образом она хотела показать, как изменилось ее тело.

видео дня

"Послеродовой" животик певицы еще не ушел полностью, однако уже выглядит довольно подтянутым. В комментарии Slavia отметила, что довольна результатом и темпами восстановления фигуры после родов. "О фигуре после родов. Мне всегда было интересно, когда животик возвращает форму, как до беременности. Я родила 20 дней назад и уже на пятый день после родов животик был такой, как сейчас. Это еще не идеальная форма, как до родов, но результат меня устраивает. Я всю жизнь занимаюсь спортом, была активной и во время беременности", - отмечает звездная мама.

Slavia родила - как сейчас выглядит певица Славия / instagram.com/slavia_official

Slavia родила - как сейчас выглядит певица Славия / instagram.com/slavia_official

Slavia родила - как сейчас выглядит певица Славия / instagram.com/slavia_official

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Кто такая Slavia? Slavia (настоящее имя - Ярослава Притула) - украинская певица, автор песен. Бывшая солистка группы Друзі, в которой виступала вместе с Михаилом Dzidzio Хомой. Активно развивать сольную карьеру начала в 2021 году - после развода с Дзидзьо.

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