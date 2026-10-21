Замиокулькас оживет и пустит новые побеги: что нужно изменить в уходе

Даже выносливый замиокулькас может столкнуться с проблемами во время появления новых листьев, особенно если нарушен режим полива.

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Почему у замиокулькаса не распускаются листья / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему новый побег замиокулькаса перестает расти

Почему желтеют молодые листья

Как правильно ухаживать за растением

Замиокулькас - одно из самых популярных комнатных растений, которое ценят за выносливость и декоративность. Однако даже у неприхотливых растений иногда возникают проблемы с развитием новых побегов. Молодые листья могут оставаться скрученными, желтеть или даже отмирать.

Главред расскажет, почему молодые листья замиокулькаса иногда перестают расти и какие признаки указывают на проблему.

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Почему молодые листья замиокулькаса скручиваются и желтеют

Новый листок замиокулькаса появляется прямо из почвы в виде плотного нароста, похожего на заостренный рулон. Сначала все листочки плотно сложены и прилегают к оси побега, объясняет Deccoria. Со временем он удлиняется, листочки постепенно разворачиваются, а сам побег светлее и нежнее старой листвы. Это нормально: хлоропласты ещё созревают, и только через несколько недель листья приобретают насыщенный зелёный цвет.

Важно не путать естественную светлость молодых листьев с признаками дефицита питательных веществ. В этот период не следует увеличивать дозу удобрений - достаточно стандартного ухода, рассеянного света, тепла и умеренного полива.

Когда стоит беспокоиться

Проблема возникает, если новый побег долго не меняется, высыхает на кончике, желтеет или гниет у основания. Также тревожным сигналом является деформация или остановка роста. Чаще всего причиной становится нарушение водного режима.

Недостаточный полив приводит к тому, что молодые ткани не получают достаточно влаги для роста. Но и чрезмерное увлажнение может иметь такой же эффект: вода застаивается в почве, корни начинают гнить и теряют способность поглощать влагу. В результате новый побег не развивается должным образом.

Как ускорить цветение комнатных растений / Инфографика: Главред

Как помочь замеокулькасу

Самое главное правило - не пытаться расправить листья руками. Молодые ткани очень нежные и легко повреждаются.

Проверьте состояние почвы на глубине нескольких сантиметров. Если она сухая, полейте растение мягкой водой комнатной температуры. Лучше всего делать это методом нижнего полива: поставить горшок в блюдце с водой на 10–15 минут, а затем обязательно слить остатки. Если поливаете сверху, делайте это небольшими порциями, чтобы почва успевала впитать влагу.

Если почва влажная, полив следует отложить. В случае, если она слишком мокрая, а побег желтеет или становится мягким, нужно проверить корни и клубни. Пораженные участки следует удалить, а растение пересадить в свежий, легкий и водопроницаемый субстрат с дренажными отверстиями в горшке.

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