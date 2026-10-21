7 мест в доме, где категорически нельзя ставить комнатные растения: об этом знают не все

Некоторые привычные места в доме могут наносить вред комнатным цветам.

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Где в доме нельзя ставить вазоны / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как защитить комнатные цветы от перегрева или холода

Комнатные растения способны оживить любой интерьер, но даже самые выносливые виды могут быстро потерять свой вид, если их поставить в неподходящее место. Иногда проблема не в уходе или поливе, а именно в условиях расположения.

Главред расскажет, какие зоны в доме создают для вазонов стресс и постепенно приводят к их увяданию.

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Рядом с кондиционером или вентиляционным отверстием

Как объясняет Good Housekeeping, постоянный поток холодного или горячего воздуха высушивает почву и листья, а резкие перепады температуры вызывают стресс. Если переставить растение невозможно, стоит использовать дефлектор или мебель, которая отведет поток в сторону.

Рядом с батареей или камином

Чрезмерное тепло быстро высушивает почву, а кончики листьев становятся коричневыми и сухими. Это типичный симптом перегрева. В таком случае лучше просто отодвинуть вазон подальше от источника тепла, чем увеличивать полив.

У входной двери

В прихожей растения страдают от постоянных сквозняков и резких перепадов температуры. Тропические виды особенно чувствительны к холодному воздуху, который проникает в помещение зимой.

Как ускорить цветение комнатных растений / Инфографика: Главред

Вплотную к холодному стеклу

Подоконник даёт много света, но зимой температура у стекла может опускаться ниже 12 °C. Это вызывает стресс и даже гибель растения. Достаточно убедиться, что листья не касаются стекла, чтобы избежать проблемы.

На солнечном подоконнике без защиты

Интенсивное прямое солнце может сжечь листья, особенно у растений, которым требуется рассеянный свет. Если света слишком много, поможет легкий тюль, который рассеет лучи.

Рядом с кухонной техникой

Холодильник, духовка или чайник создают локальные перепады температуры, а пар и микрочастицы жира оседают на листьях. Это постепенно наносит вред растениям и портит их внешний вид.

В ванной комнате без окон

Высокая влажность не компенсирует отсутствие естественного света. Растения не могут выжить в помещении без окон, даже если кажется, что условия напоминают тропики.

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Об источнике: Good Housekeeping Good Housekeeping - это американский журнал, основанный в 1885 году Кларком В. Брайаном, принадлежащий медиакомпании Hearst и специализирующийся на темах дома, кулинарии, здоровья, красоты и потребительских товаров; он известен своей лабораторией Good Housekeeping Institute, которая тестирует продукцию, и знаменитым знаком доверия "Good Housekeeping Seal", подтверждающим качество протестированных товаров.

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