"Помню, как ты радовался": Павел Иванов посмертно стал Героем Украины

Президент Украины удостоил Павла Иванова орденом "Золотая Звезда".

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Зеленский присвоил звание Героя Украины Павлу Иванову / Коллаж: Главред, фото: ОП, из открытых источников

Российские оккупанты сбили украинский истребитель F-16, в результате чего погиб майор Павел Иванов. Президент Украины присвоил ему государственную награду. Об этом говорится в тексте указа №232/2025.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу президент присвоил Иванову Павлу Ивановичу звание Героя Украины. Также его посмертно удостоили орденом "Золотая Звезда".

Семья украинских фотографов Libkos написала пост о Павле Иванове. Они вспомнили, как Павел радовался, когда узнал, что поедет учиться на истребителях F-16.

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"Спи спокойно, друг. Спасибо за защиту. Спасибо за небо. Самое болезненное - помню, как ты радовался, когда узнал, что поедешь учиться на f-16. Все радовались. Все это очень и очень больно. Сегодня в бою погиб пилот f-16. Павел Иванов, ему было всего 26 лет", - написали они.

Награды Павла Иванова

27 июля 2022 года президент удостоил Павла Иванова орденом Богдана Хмельницкого III степени. 26 февраля 2023 года он получил орден Богдана Хмельницкого II степени.

13 марта 2025 года Павел Иванов получил свой последний прижизненный орден "За мужество" III степени.

Все эти государственные награды он получил за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

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