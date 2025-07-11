Выделят 260 млн грн: в Киеве запускают систему перехвата вражеских дронов

Средства пойдут не просто на закупку техники, а на создание эффективной системы реагирования.

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Киев запускает полноценную систему перехвата дронов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 23 отдельная механизированная бригада

Кратко:

На реализацию инициативы будет выделено 260 млн грн

Работа происходит в тесной координации с Генеральным штабом ВСУ

По поручению президента Украины Владимира Зеленского запускается полноценная система перехвата вражеских дронов, которые летят на Киев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, столица привлекает больше средств для реализации масштабного проекта "Чистое небо", который предусматривает защиту воздушного пространства с помощью отечественных дронов-перехватчиков.

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"На реализацию инициативы будет выделено 260 миллионов гривен. Эти средства пойдут не просто на закупку техники, а на создание эффективной системы реагирования", - отметил начальник КГВА.

Речь идет о развертывании центра подготовки операторов - это специализированная структура, где будут проходить обучение специалисты по управлению дронами-перехватчиками; формирование дополнительных мобильных подразделений, которые будут нести дежурство в Киеве и на подступах к городу.

Ткаченко также отметил, что работа происходит в тесной координации с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, Воздушными силами и Силами обороны для достижения максимальной синергии с системой противовоздушной обороны.

"За несколько месяцев пилотного запуска проект "Чистое небо" на Киевщине уже доказал свою эффективность - перехвачено почти 550 вражеских БПЛА", - написал он и добавил, что также происходит работа по привлечению внебюджетных средств.

Инфографика: Главред

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