Удар по медицинским учреждениям: Харьковщину затрясло от взрывов, первые детали

Кратко:
- Россияне атаковали центр Харькова и Чугуевский район
- Зафиксировано попадание в трехэтажное здание
- Также известно о повреждении медицинского учреждения
Под утро, 11 июля, российские войска атаковали центр Харькова ударными беспилотниками типа Шахед. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Враг ударил по центру города, в район жилой застройки. Предварительно - есть пострадавшие. Детали выясняем", - написал он.видео дня
Через несколько минут Терехов добавил, что в центре города, в результате вражеского обстрела, пострадало работающее медицинское учреждение - по первичной информации, там вылетели стекла, но продолжается обследование здания.
В то же время, председатель ОВА Олег Синегубов заявил, что сегодня в 05:35 враг нанес удар, предварительно БпЛА типа Шахед, по Салтовскому району города.
"Зафиксировано попадание в трехэтажное здание и во двор. Повреждено здание, загорелись конструктивные элементы - площадь пожара около 20 кв.м. Профильные службы работают на месте", - подчеркнул он.
По его словам, по состоянию на эту минуту известно о пострадавшем 64-летнем мужчине в результате атаки на Салтовский район города Харьков.
В 6:53 Терехов заявил, что утренними взрывами задело роддом, где находились роженицы с младенцами.
"Сейчас будем их эвакуировать в другое медучреждение. К счастью, никто из них не пострадал", - подчеркнул он.
Мэр города также сообщил, что уже известно о трех пострадавших.
Атака на Чугуевский район
Синегубов также добавил, что этой ночью под российский удар попал Чугуевский район. Там зафиксировано 7 попаданий БпЛА.
"Ночью, с 01:09 до 01:20, враг атаковал город Чугуев беспилотниками. В городе, в результате попадания дрона, зафиксировано повреждение жилых домов и медицинского учреждения. Еще шесть БпЛА попали по промышленному предприятию. Возник пожар", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди пострадавших, по состоянию на сейчас, 65-летняя женщина. Медики оказывают ей необходимую помощь.
Удары РФ по Украине - что известно
Как сообщал Главред, в ночь на 10 июля российские войска совершили атаку на Киев дронами Шахед. В Киеве раздавалась серия мощных взрывов. Известно, что в Подольском районе в результате атаки повреждены окна жилого дома. В Оболонском районе зафиксировано падение обломков дрона.
В ночь на 9 июля, российские оккупанты также атаковали Украину ударными дронами и ракетами. В нескольких городах прогремели взрывы, в частности, враг терроризировал Луцк.
Известно, что в ночь на 9 июля россияне установили новый антирекорд. Враг применил против Украины 728 ударных дронов.
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О персоне: Игорь Терехов
Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.
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