"Будут лететь нам на головы": полковник - о передаче РФ иранских ракетных установок

О чем говорит Роман Свитан:
- Иран передал России на хранение баллистические ракеты
- Иран может передать России пусковые установки для ракет
- Эти ракеты РФ может применить для ударов по украинцам
Иран может передать России пусковые установки для ракет Zolfaghar и Fateh. Ранее Иран передал на хранение РФ несколько сотен таких ракет. Об этом во время чата на Главреде сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан.
"Представьте, если Иран сейчас обидится и передаст России еще и пусковые установки. Помимо гембеля из-за Искандеров и KN-23, летящих нам на головы, мы можем получить еще и Zolfaghar с Fateh ... Они будут лететь не по власти, а по нам, гражданам Украины", - сказал Свитан.видео дня
В то же время стоит понимать, что из-за войны Иран не сможет предоставить России серьезную военную помощь.
"Украине война на Ближнем Востоке мешает по разным причинам. Прежде всего – по экономическим: растет цена на нефть, а, значит, россияне гребут лопатой нефтедоллары, при этому у нас растет цена на бензин, и, получается, мы через дальнее крыло оплачиваем россиянам нефтедоллары. Кроме того, войнушка, которую затеяли сейчас израильтяне на Ближнем Востоке, оттянула внимание американцев – туда ушло и финансирование, и военная помощь. Также она не дала нам возможность запросить дополнительные комплексы Patriot, потому что часть из них уйдет на Ближний Восток прикрывать те же американские базы", - добавил Свитан.
Смотрите видео с чатом Романа Свитана на Главреде:
Война Израиля с Ираном - последние новости по теме
Как сообщал Главред, с 13 июня Израиль провел масштабные удары по стратегическим объектам Ирана, сосредотачиваясь преимущественно на объектах, связанных с ядерной программой. ЦАХАЛ обвиняет Тегеран в попытках создания ядерного оружия, однако иранские власти категорически это отрицают.
Также 22 июня США сбросили шесть проникающих бомб на ядерный объект в Фордо и 30 ракет Tomahawk по объектам в Натанзе и Исфахане. Перед ударами США предупреждали Иран, что не планируют менять власть. Власти провинции Кум подтвердили атаку по Фордо, заявив, что ядерной утечки не будет, потому что запасы урана эвакуированы.
А уже 24 июня президент США Дональд Трамп заявил о заключении перемирия между Израилем и Ираном, которое продлится 12 часов. По данным СМИ, Катар сыграл важную роль в урегулировании конфликта. Трамп сообщил, что через сутки война продолжительностью 12 дней официально завершится.
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О персоне: Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
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