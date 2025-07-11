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"Будут лететь нам на головы": полковник - о передаче РФ иранских ракетных установок

Ангелина Подвысоцкая
11 июля 2025, 03:42
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Иран может передать России пусковые установки для баллистических ракет на фоне произраильской позиции Украины.
Иранские ракеты Fateh-110 и Zolfaghar
Иран может передать России пусковые ракетные установки / Коллаж Главред, фото Википедия, скриншот с видео

О чем говорит Роман Свитан:

  • Иран передал России на хранение баллистические ракеты
  • Иран может передать России пусковые установки для ракет
  • Эти ракеты РФ может применить для ударов по украинцам

Иран может передать России пусковые установки для ракет Zolfaghar и Fateh. Ранее Иран передал на хранение РФ несколько сотен таких ракет. Об этом во время чата на Главреде сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Представьте, если Иран сейчас обидится и передаст России еще и пусковые установки. Помимо гембеля из-за Искандеров и KN-23, летящих нам на головы, мы можем получить еще и Zolfaghar с Fateh ... Они будут лететь не по власти, а по нам, гражданам Украины", - сказал Свитан.

видео дня
Иранские баллистические ракеты, Ракеты Иран Инфографика
Иранские баллистические ракеты / Инфографика: Главред

В то же время стоит понимать, что из-за войны Иран не сможет предоставить России серьезную военную помощь.

"Украине война на Ближнем Востоке мешает по разным причинам. Прежде всего – по экономическим: растет цена на нефть, а, значит, россияне гребут лопатой нефтедоллары, при этому у нас растет цена на бензин, и, получается, мы через дальнее крыло оплачиваем россиянам нефтедоллары. Кроме того, войнушка, которую затеяли сейчас израильтяне на Ближнем Востоке, оттянула внимание американцев – туда ушло и финансирование, и военная помощь. Также она не дала нам возможность запросить дополнительные комплексы Patriot, потому что часть из них уйдет на Ближний Восток прикрывать те же американские базы", - добавил Свитан.

Смотрите видео с чатом Романа Свитана на Главреде:

Война Израиля с Ираном - последние новости по теме

Как сообщал Главред, с 13 июня Израиль провел масштабные удары по стратегическим объектам Ирана, сосредотачиваясь преимущественно на объектах, связанных с ядерной программой. ЦАХАЛ обвиняет Тегеран в попытках создания ядерного оружия, однако иранские власти категорически это отрицают.

Также 22 июня США сбросили шесть проникающих бомб на ядерный объект в Фордо и 30 ракет Tomahawk по объектам в Натанзе и Исфахане. Перед ударами США предупреждали Иран, что не планируют менять власть. Власти провинции Кум подтвердили атаку по Фордо, заявив, что ядерной утечки не будет, потому что запасы урана эвакуированы.

А уже 24 июня президент США Дональд Трамп заявил о заключении перемирия между Израилем и Ираном, которое продлится 12 часов. По данным СМИ, Катар сыграл важную роль в урегулировании конфликта. Трамп сообщил, что через сутки война продолжительностью 12 дней официально завершится.

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О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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