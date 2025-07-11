"Будут лететь нам на головы": полковник - о передаче РФ иранских ракетных установок

Иран может передать России пусковые установки для баллистических ракет на фоне произраильской позиции Украины.

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Иран может передать России пусковые ракетные установки / Коллаж Главред, фото Википедия, скриншот с видео

О чем говорит Роман Свитан:

Иран передал России на хранение баллистические ракеты

Иран может передать России пусковые установки для ракет

Эти ракеты РФ может применить для ударов по украинцам

Иран может передать России пусковые установки для ракет Zolfaghar и Fateh. Ранее Иран передал на хранение РФ несколько сотен таких ракет. Об этом во время чата на Главреде сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Представьте, если Иран сейчас обидится и передаст России еще и пусковые установки. Помимо гембеля из-за Искандеров и KN-23, летящих нам на головы, мы можем получить еще и Zolfaghar с Fateh ... Они будут лететь не по власти, а по нам, гражданам Украины", - сказал Свитан. видео дня

Иранские баллистические ракеты / Инфографика: Главред

В то же время стоит понимать, что из-за войны Иран не сможет предоставить России серьезную военную помощь.

"Украине война на Ближнем Востоке мешает по разным причинам. Прежде всего – по экономическим: растет цена на нефть, а, значит, россияне гребут лопатой нефтедоллары, при этому у нас растет цена на бензин, и, получается, мы через дальнее крыло оплачиваем россиянам нефтедоллары. Кроме того, войнушка, которую затеяли сейчас израильтяне на Ближнем Востоке, оттянула внимание американцев – туда ушло и финансирование, и военная помощь. Также она не дала нам возможность запросить дополнительные комплексы Patriot, потому что часть из них уйдет на Ближний Восток прикрывать те же американские базы", - добавил Свитан.

Смотрите видео с чатом Романа Свитана на Главреде:

Война Израиля с Ираном - последние новости по теме

Как сообщал Главред, с 13 июня Израиль провел масштабные удары по стратегическим объектам Ирана, сосредотачиваясь преимущественно на объектах, связанных с ядерной программой. ЦАХАЛ обвиняет Тегеран в попытках создания ядерного оружия, однако иранские власти категорически это отрицают.

Также 22 июня США сбросили шесть проникающих бомб на ядерный объект в Фордо и 30 ракет Tomahawk по объектам в Натанзе и Исфахане. Перед ударами США предупреждали Иран, что не планируют менять власть. Власти провинции Кум подтвердили атаку по Фордо, заявив, что ядерной утечки не будет, потому что запасы урана эвакуированы.

А уже 24 июня президент США Дональд Трамп заявил о заключении перемирия между Израилем и Ираном, которое продлится 12 часов. По данным СМИ, Катар сыграл важную роль в урегулировании конфликта. Трамп сообщил, что через сутки война продолжительностью 12 дней официально завершится.

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О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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