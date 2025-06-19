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Что известно о Фордо - ядерном сердце Ирана, которое хочет "выключить" Израиль

Даяна Швец
19 июня 2025, 11:57
454
Уничтожение Фордо является сложной задачей из-за его расположения и защиты, но Израиль намерен "отключить" его.
Иран, Фордо, Ядерка
В чем заключается тайна Фордо / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин с Google Maps

Главное:

  • Израиль атакует ядерные объекты, подозревая Иран в разработке ядерного оружия, что Тегеран отрицает
  • Особое внимание уделяют Фордо, тайному подземному комплексу по обогащению урана
  • Хотя МАГАТЭ контролирует Фордо, Иран ограничил доступ инспекторов после выхода из ядерной сделки

С 13 июня 2025 года Израиль осуществляет масштабные атаки на ключевые объекты Ирана, с главным акцентом на те, что связаны с ядерной программой. ЦАХАЛ подозревает Тегеран в намерении разработать ядерное оружие, хотя иранские власти отрицают такие намерения, отмечает Deutsche Welle.

Тем не менее, в последние годы на территории Ирана появилось много объектов, причастных к ядерной сфере. Есть сведения, что некоторые из них оборудованы значительными подземными комплексами, где проводятся исследования, выходящие за рамки мирных целей. Одной из таких подземных крепостей Ирана является секретная точка - Фордо.

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Что известно о таинственном объекте - Фордо?

Этот секретный объект, расположенный к югу от Тегерана на месте бывшей военной базы вблизи Кума, занимается обогащением урана. Его построили примерно 25 лет назад тайно, в подземных туннелях, залегающих на глубине 60-90 м в горах.

Таким образом, иранцы продумали все, и теперь комплекс не только защищен от потенциальных ударов, но и от инспекций МАГАТЭ. Подземная структура впервые была обнародована западными спецслужбами в далеком 2009 году.

В 2012 году МАГАТЭ официально объявило, что на Фордо обогащают уран до 20% "в медицинских целях". С тех пор в подземной части установлено около 3000 центрифуг. По размеру объект уступает другим похожим точкам, но именно возможность обогащения до высшей степени делает его стратегически важным в контексте военных амбиций.

фордо, иран, база, ядерный объект
Фордо / Инфографика: Главред

Насколько близко Иран к созданию ядерной бомбы?

Точные детали того, что происходит в Фордо, неизвестны. Официально комплекс контролируется МАГАТЭ, однако после выхода из ядерной сделки с США Тегеран ограничил доступ инспекторов и демонтировал некоторые наблюдательные приборы.

Что интересно, по данным искусственного интеллекта Gemini, с которым ранее общался Главред, хотя Иран активно развивает свою ядерную программу и обогащает уран, пока нет никаких подтвержденных данных от международных наблюдателей (МАГАТЭ) или разведывательных служб о том, что Иран уже владеет ядерным оружием. Создание боеголовки и ее интеграция в систему доставки - это сложный и длительный процесс.

Однако Gemini на 100% ядерный сценарий не исключает - поэтому он проанализировал немедленный и сокрушительный ответный удар.

Влупит ли Израиль по Фордо?

Уничтожить объект, спрятанный в горах и усиленный бронированным бетоном, крайне непросто. Хотя Израильские ВВС и намерены "отключить" его.

"В конце этой операции объект в Фордо должен быть отключен", - заявил посол Израиля в США Йехиэль Лайтер в эфире телеканала Fox News.

По оценке военного аналитика Седрика Лейтона (CNN), для ликвидации подобных сооружений понадобятся многократные и целенаправленные атаки, несмотря на наличие у Израиля бомб с бронепробиваемостью для бункеров.

Война Израиля и Ирана - при чем здесь ядерка

Как сообщал Главред, неделю назад, в ночь на 13 июня израильские военные нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана. Под атаки попал не только Тегеран, но и города Натанз, Хоррамабад и Хамедан, где, по имеющейся информации, расположены объекты, связанные с ядерной программой Ирана.

На следующий день, 14 июня, Израиль нанес серию ударов по объектам в Тегеране, связанным с иранской ядерной программой. Удар прошелся по штаб-квартире ядерного проекта SPAND, Министерству обороны и топливным резервуарам. Как результат атаки начался пожар на нефтебазе Шахран. Двусторонние атаки продолжаются и по сей день.

По данным Bloomberg, Вашингтон может атаковать Иран в ближайшие дни. По данным журналистов, глава Штатов Трамп уже одобрил военный план удара по Ирану, но воздерживается от окончательного приказа.

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Что известно о Deutsche Welle (DW)

Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, который вещает на заграницу. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия.

"Немецкая волна" основана 3 мая 1953 года. До 2003 года станция базировалась в Кельне, однако на 50-летие центр трансляции переместился в Бонн в нем. Schürmann-Bau ("Здание Шюрманна"), в Боннском международном деловом квартале (торжества состоялись 27 июля).

Во времена существования СССР и "холодной войны", "Немецкая волна" была одним из ведущих западных радио-СМИ, передававшим свободную информацию на языках народов СССР о жизни в "Стране Советов" и в свободном мире, которая подавлялась советской цензурой. На территории Советского Союза передачи "Немецкой Волны" "глушились" средствами активной радиоэлектронной борьбы ("шумотрон"), а саму радиостанцию советская пропаганда причисляла к так называемым "Вражеским голосам".

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