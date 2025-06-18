Сделка Трампа и Путина состоялась, произошел размен Ирана на Украину – Жданов

Масштабный и кровавый террор вроде атаки на Киев Россия в силах устраивать раз в месяц, не чаще, считает полковник запаса Олег Жданов.

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Трамп дал Путину карт-бланш, а атака на Киев была актом геноцида, тому есть доказательства – Жданов / Коллаж: Главред

Атака России на Украину 17 июня была одной из наиболее массированных за последнее время, и на спящие украинские города летело все: беспилотники, ракеты разных типов, в частности, Х-101 и "Кинжалы". Основным направлением удара стал Киев. Так, в столице прямым попаданием ракеты Х-101 Россия разрушила целый подъезд 9-этажного дома, а шахедом атаковала многоэтажку в одном из самых густонаселенных районов Киева. В результате российского террора против Украины 17 июня пострадали больше сотни человек, погибли – 18.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов назвал Главреду цели массированного ракетно-дронового удара России по Украине 17 июня, рассказал, как часто РФ способна устраивать подобные кровавые атаки, пояснил отсутствие адекватной реакции Трампа на террор Москвы, а также спрогнозировал последствия состоявшейся "сделки" Путина и Трампа – размена Украины на Иран.

Зачем, на ваш взгляд, именно сейчас России понадобилась массированная и кровавая атака на Киев, с таким количеством жертв, поражений жилых домов и разрушений? Это был фон для саммита G7, ответ на операцию СБУ "Паутина" или террор ради террора и давления – как вы расцениваете этот удар по столице?

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Ключевая цель Российской Федерации известна – вынудить Украину пойти на капитуляцию. В день атаки Москва даже несколько изменила требования: теперь, чтобы достичь не то что мира, а хотя бы просто прекращения огня, Украина должна полностью отказаться от всего западного оружия, полученного в качестве помощи. По сути, Россия потребовала от Украины разоружения, ведь советского оружия на вооружении ВСУ уже не осталось.

РФ намерена наносить по Украине удары, подобные атаке на Киев 17 июня, пока украинцы не выполнят ее требования, отметил Жданов / Фото: ГосЧС

Удар по Киеву 17 июня был как раз для того, чтобы принудить нас к выполнению требований Москвы. Россия намерена бить, пока мы не выполним ее условия. Так что в этом нет ничего удивительного, и террористические атаки со стороны РФ вполне ожидаемы.

Несколько слов о саммите G7. Ответ Лаврова на слова Трампа о том, что Россия обижена на то, что ее выгнали из G8, показал, что Москве все равно, что происходит на этом саммите, ей это неинтересно. Думаю, Лавров не закончил эту мысль и вполне мог бы добавить, что Россия заинтересована в развале G7. Зачем РФ слышать какие-то замечания в свой адрес, если ей выгоднее развалить "семерку" и каждому из ее членов отдельно диктовать свои условия и требования?

Россия сейчас идет своим путем, и уверенность в завтрашнем дне ей вселяет полное подчинение Трампа ей.

Вы говорите, что Россия будет повторять подобные массированные удары, пока Украина не выполнит ее требования, в частности, о разоружении. Но насколько часто и регулярно РФ сможет осуществлять столь масштабные атаки с учетом имеющихся у нее ресурсов, запаса ракет и шахедов?

Количество жертв и пострадавших от атаки России на Киев 17 июня говорит о качестве средств огневого поражения, которые она применяет.

Путин очень хотел бы устроить нам то же самое, что Израиль сейчас устраивает Ирану, то есть ежедневные удары по всем самым важным объектам. Но, к счастью для нас, Россия будет вынуждена действовать по мере своих сил и возможностей: она может, накопив ракеты и подготовив авиацию, лишь раз в месяц устроить нам столь масштабный и кровавый террор. Но чаще РФ не в силах это делать.

Наша разведка утверждает, что Россия производит 2,5 тысячи боевых дронов типа "Герань-2" в месяц, 2,7 тысяч "Гербер" и подделок дронов, то есть пустышек. Выходит, за месяц РФ производит примерно 5,2 тысяч дронов. Поделите это количество на 30 – получится, что в день противник может использовать около 170 дронов.

Путин бы очень хотел ежедневно бомбить Украину, как Израиль бомбит Иран, но не может, считает Жданов / скриншот

Нужно следить за количеством дронов в каждом налете: если их меньше 170, то нужно понимать, что все остальные пошли на склад.

Вот и в этот раз Россия экономила неделю, запуская в день то 49, то 55, то 120 дронов. А 17-го числа все накопленное она добавила к 170-ти и зашарашила по нам за одну атаку более 420 дронов.

Так Россия будет действовать и дальше. Она хотела бы наносить и больше ударов, но у нее не получается. Вряд ли РФ завтра же устроит подобную масштабную атаку. Это может быть лишь в случае, если у нее есть запас ракет и шахедов на складах, но, по моим оценкам, это очень маловероятно.

Во время атаки 17 июня Россия обстреляла несколько многоэтажных жилых домов, в результате чего более сотни людей были ранены, 18 человек погибли. Все это – результат "косоглазия" российских ракет и шахедов, или это были целенаправленные удары по гражданскому населению?

Безусловно, это были целенаправленные удары. Ведь киевская 9-этажка, жильцов которой убила Россия, была разрушена прямым попаданием ракеты Х-101, а это – высокоточная ракета. Россияне рвали на себе рубаху и доказывали, что у Х-101 круговое отклонение не более 10 метров. То есть это высокоточная ракета, которая не боится РЭБ.

К тому же эта ракета зашла на цель, то есть на жилой дом, четко сверху, прошив все этажи до подвала. Это классика, именно на это и запрограммирована данная ракета.

Что касается попадания шахеда в жилой дом на Позняках, то и оно не было случайным. У России есть карты, она прекрасно знает расположение домов в Киеве и четко программирует маршруты шахедов. Плюс удар пришелся в центр жилого массива, где рядом нет никакой промзоны.

Смотрите видео прямого удара шахеда по жилому дому в Киеве:

Прямое попадание российского шахеда в киевскую многоэтажку не было случайностью, подчеркнул Жданов / скриншот

Обратите внимание на то, как осуществлялась атака. Несколько шахедов зашли поздно вечером. Они выполняли роль разведчиков – вскрывали ПВО и маневрировали на окраинах Киева, практически не прорываясь в центр. Только после этого, в 1:30 ночи 17 июня, пришла волна шахедов на Киев. И тут же прилетели два "Кинжала", по сути, под прикрытием дронов, так как наша ПВО работала по дронам – стрелкотня стояла страшная. Один "Кинжал" был сбит системой Patriot, а второй лег ровно туда, куда его направила Россия.

После этого, пока мы гоняли оставшиеся дроны, пришла третья большая волна дронов, а вместе с ними и крылатые ракеты.

Самое главное доказательство того, что атака России действительно была актом геноцида и направлена на максимальное количество жертв, является то, что использовались ракеты с кассетным снаряжением. Ведь кассета никогда не используется для поражения объектов – для поражения объектов используется фугасный или противобункерный заряд. Кассета применяется исключительно по живой силе противника, а также небронированной или легко бронированной технике.

Буквально накануне массированного удара России по Киеву Трамп заявлял, что он ждет мирного соглашения с РФ, потому не вводит санкции. И тут – российская атака на Украину с огромным количеством жертв среди гражданского населения. Совсем недавно после менее массированной атаки на Киев Трамп разразился гневными постами о том, что Россия "играет с огнем". Какой будет реакция США и Трампа в этот раз?

Реакцию мы уже увидели: легкая ухмылка Трампа и фраза "я посмотрю". Трампа словили на трапе самолета и спросили его об этой атаке. Складывается впечатление, что Путин провел разъяснительную работу и рассказал Трампу, как нужно реагировать на удары по Украине. Вот Трамп и отреагировал: он дал понять, что ему все равно.

Трампу безразличны удары РФ по Украине, он переключился на Иран, отметил Жданов / Фото: Офис президента Украины

Возможно, ошибаюсь, но у меня сложилось впечатление, что Трамп на момент этого вопроса не был в курсе о случившемся.

По идее, сразу по прилету в Вашингтон ему должны были вручить справку. Да и Рубио был с ним, а Госдеп должен был предоставить президенту справочный материал немедленно. Так что Трамп на тот момент должен был быть уже в курсе, по крайней мере, должен был знать о факте атаки.

Но Трамп сделал вид, что ничего не знает. Почему-то на слова Макрона о том, почему Трамп досрочно покинул саммит G7, он отреагировал сразу же и, по сути, дал понять, что США готовятся к вступлению в войну против Ирана.

Вспомните, как прошлым летом США вдруг начали восстанавливать старую заброшенную авиабазу в Индийском океане, расположенную на маленьком островке. Зимой на этот островок вдруг прилетели 10 стратегических бомбардировщиков. Тогда я говорил, что это довольно большой риск – собрать такое количество "стратегов" на столь маленькой базе и подвергнуть их опасности. Теперь все встало на свои места.

Авиация Израиля расчистила небо Ирана, о чем свидетельствует тот факт, что израильские самолеты уже наносят удары по объектам в столице Ирана прямопадающими бомбами, не ракетами. Кстати, 16 июня было официальное сообщение штаба ЦАХАЛа о том, что первый этап операции завершен. Первым этапом была ликвидация руководства Ирана – военного, политического и экономического, а также расчистка неба и ликвидация объектов, которые Израиль мог достать, то есть расположенных на открытой поверхности.

Второй этап операции против Ирана самостоятельно Израиль провести не может, поскольку у него нет противобункерных бомб – они есть только у США, и в основном эти бомбы прямопадающие, то есть идет бомбардировщик и скидывает бомбы на места, под которыми находятся определенные объекты.

Вот, вероятно, почему Трамп уехал с саммита: США готовятся вступить в войну против Ирана на стороне Израиля.

Так что наша война Трампа больше не интересует. Фактически произошел размен Ирана на Украину. При этом Трамп говорит, что санкции против России он вводить не будет, "Путин – классный парень", и он обижен. В принципе, Трамп дает Путину карт-бланш делать все, что он хочет. США воюют с Израилем в обнимку против Ирана, а Россия может разбираться с Украиной.

Обратите внимание, Трамп не просто отказался вводить санкции, а еще и потроллил Европу, сказав, чтобы европейцы вводили санкции, если им надо.

Одним словом, как я понимаю, Трамп завершил разворот в сторону Российской Федерации.

Произошел размен Ирана на Украину, и теперь США в обнимку с Израилем будут воевать с Ираном, а РФ может разбираться с Украиной, считает Жданов / Коллаж: Главред

То есть та "сделка с Россией", о которой так много говорил Трамп, сводилась к размену Ирана на Украину?

Да. Это и была "сделка".

Выходит, теперь можно говорить о том, что эта "сделка" Трампа и Путина состоялась.

Да, она состоялась. Более того, Трамп даже хотел легализовать Путина на международной арене, назначив его переговорщиком между Ираном и Израилем. Однако Мерц сказал, что это уже перебор. Собственно, поэтому Трамп и обиделся, поругался с европейцами, хлопнул дверью и уехал досрочно с саммита.

Какими для Украины будут последствия того, что Трамп полностью переключает свое внимание на Ближний восток, и США "умывают руки"?

В политическом и военном плане – уже никаких. Мы и так уже испытали на себе все. Скажите, чего мы еще не испытали?

Ядерки…

Ящик Пандоры вряд ли кто-то рискнет открыть. Тем более, Путин хочет завоевать Украину, а не получить в свое распоряжение ядерную помойку. Да и Европа, какой бы трусливой она ни была, не захочет заполучить над собой радиоактивное облако. Российские пропагандисты рисуют, что ядерное облако в случае ядерного удара по Украине пойдет на Европу, но оно же может пойти и на Москву.

Поэтому я думаю, что до ядерки не дойдет. Если ты хочешь, что-то завоевать, ты это портить не будешь – товар надо беречь.

Способ России захватывать украинские города говорит об обратном: сначала она любой населенный пункт ровняет с землей, а потом захватывает руины.

Это стратегия зачистки территории. Россия так делает для того, чтобы потом эти территории заселить бурятами, якутами – кем попало, лишь бы не украинцами. А украинцам, как в сталинские времена, одна дорога – за Урал. Посмотрите, куда РФ увозит украинских детей и семьи, которым предлагает выехать в Россию.

Россия превращает украинские города в руины, чтобы потом заселить их бурятами и якутами, отметил Жданов / Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Я вас немного увела от темы, спросив о ядерке, и вы не закончили ответ. Вы сказали, что в политическом и военном смысле мы видели уже все. И какими тогда будут последствия переключения внимания Трампа с Украины на Ближний восток?

Мы закончили получать военную помощь США, которую нам оформил еще Байден, и Конгресс за это проголосовал. Единственное, что осталось в действии – это долгосрочные контракты. Причем это оплаченные контракты. Туда Трамп не полезет, потому что там промышленники. Да и Трамп сам говорил: продавать оружие – да, пожалуйста.

Однако Трамп еще и нагадил нам: кусочек военных поставок, а именно взрыватели для ракет, которые мы собирались использовать для борьбы с шахедами, Трамп перенаправил Израилю. Кстати, это еще раз позволяет словить Трампа на лжи, потому что он заявлял, что не знал об операции Израиля против Ирана. Если не знал, то зачем тогда отправлял Израилю боеприпасы для борьбы с шахедами? Выходит, что Трамп предполагал, что будет массированная шахедная атака на Израиль.

Одним словом, из-за переключения внимания Трампа мы особо ничего не теряем. Посмотрите, сколько центов помощи Украине заложено в американский бюджет на текущий год – ноль. Сейчас Конгресс проголосовал проект военного бюджета на 2026 год, и была единственная поправка, касающаяся Украины, которая предполагала выделить нашей стране военно-техническую помощь на сумму 300 млн долларов. Но – эту поправку даже не голосовали. Соответственно, в бюджете США на 2026 год тоже не будет ни цента на военно-техническую помощь Украине.

Без помощи США Украине будет непросто, но это не станет катастрофой, убежден Жданов / Фото: 4 отдельная танковая бригада

Зеленский ехал на саммит G7, чтобы предложить Трампу сделку – продать Украине пакет военно-технической помощи. Европа дает деньги, так что деньги есть. Но Трамп и Зеленский не встретились: Зеленский прилетел в Канаду на саммит уже тогда, когда Трамп уже был в Вашингтоне и в Ситуационной комнате смотрел онлайн, как его стратегические бомбардировщики готовятся перепахать Иран.

Так что ничего страшного в этом нет. Да, нам будет нелегко, да, это усугубляет наше положение. Но – это не катастрофа. И тут Европа должна все-таки определиться, хочет ли она воевать с Российской Федерацией. Если Европа не хочет воевать с РФ, она должна будет поделиться с Украиной вооружениями.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской и зарубежной прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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