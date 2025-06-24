Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и Ираном: какую роль сыграл Катар

Анна Ярославская
24 июня 2025, 07:52
179
Глава Белого дома анонсировал, что через сутки 12-дневная война закончится.
Трамп, Израиль, Иран
Трамп назвал дату завершения войны Израиля и Ирана / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, pixabay.com

Главное:

  • Трамп заявил о перемирии между Ираном и Израилем
  • Катар якобы оказал содействие заключению перемирия

Президент США Дональд Трамп заявил 24 июня о перемирии между Израилем и Ираном. Глава Белого дома надеется, что оно станет постоянным. По данным СМИ, важную роль в урегулировании сыграл Катар.

12-часовое перемирие должно начаться после того, как стороны завещат свои текущие операции.

видео дня

"Израиль и Иран полностью договорились о полном и всеобщем прекращении огня (примерно через 6 часов, когда Израиль и Иран завершат свои текущие, окончательные миссии!), которое продлится 12 часов, после чего война будет считаться завершенной", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Глава Белого дома анонсировал, что через сутки 12-дневная война закончится.

"Официально Иран начнет перемирие, а через 12 часов Израиль начнет перемирие, и через 24 часа мир будет приветствовать официальное завершение 12-дневной войны", - написал Трамп.

Президент США поздравил Израиль и Иран с тем, что "они проявили выносливость, мужество и ум, чтобы закончить то, что следует назвать 12-дневной войной.

"Эта война могла длиться годами и уничтожить весь Ближний Восток, но этого не произошло и никогда не произойдет", - отметил он.

Скриншот

Тем временем CNN со ссылкой на источники пишет, что Катар помог заключить перемирие между Израилем и Ираном.

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп разговаривал с эмиром Катара и сообщил ему, что США смогли добиться от Израиля согласия на перемирие с Ираном.

Также Трамп попросил Катар добиться от Ирана согласия на перемирие. Вице-президент Джей Ди Венс затем согласовал детали с катарским премьер-министром.

После разговора с премьер-министром Катара иранцы согласились на предложение о прекращении огня.

CNN по этому поводу обратилось в Белый дом за комментарием.

Reuters также сообщает, ч о США предложили мирный план, согласовали его с Израилем, после чего премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани переговорил с Тегераном и получил согласие властей Ирана.

Отметим, что сам Трамп заявил в соцсети Тruth social, что Израиль и Иран "почти одновременно обратились" к нему, якобы сообщив о желании примириться.

"Израиль и Иран почти одновременно обратились ко мне и сказали: "Мир!". Я знал, что время пришло. Мир и Ближний Восток – настоящие победители! Обе нации увидят в своем будущем большую любовь, мир и процветание. Они так много получат, но и так много потеряют, если сойдут с пути праведности и истины", - написал президент США.

Война Израиля и Ирана - что известно

Как писал Главред, в ночь на 13 июня армия Израиля нанесла удары по территории Ирана. Операция получила название "Львиный народ". С тех пор обе страны обмениваются взаимными ударами.

В своем обращении премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что цель операции - нанести удар по ядерной инфраструктуре, заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана. Он подчеркнул, что кампания будет продолжаться "столько, сколько потребуется".

В ночь на 22 июня стало известно, что американские войска поразили объекты иранской ядерной программы в Исфахане, Натанзе и в Фордо.

По данным Fox News, США сбросили шесть проникающих бомб на ядерный объект в Фордо и 30 ракет Tomahawk по ядерным объектам в Натанзе и Исфахане.

фордо, иран, база, ядерный объект
Секретный ядерный объект Ирана / Инфографика: Главред

По данным СМИ, перед атакой США на ядерный объект в Фордо Иран, вероятно, успел переместить в другое место большую часть высокообогащенного урана. При этом отмечается, что подтвердить эту информацию не удалось.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США пока не готовят новых операций против Ирана. Также он сказал, что в течение еще нескольких дней никто не будет знать, переместил ли Иран часть своих ядерных материалов до ударом Америки.

Тем временем президент Трамп в воскресенье намекнул на возможность смены власти в Иране.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Иран Дональд Трамп новости Израиля
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и Ираном: какую роль сыграл Катар

Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и Ираном: какую роль сыграл Катар

07:52Мир
РФ атаковала Украину дронами: вспыхнули мощные пожары, погиб ребенок

РФ атаковала Украину дронами: вспыхнули мощные пожары, погиб ребенок

07:06Война
Влупит с 6-балльной мощностью: страну накрывает новая магнитная буря

Влупит с 6-балльной мощностью: страну накрывает новая магнитная буря

06:15Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 24 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 июня: что происходит на фронте (обновляется)

"Очень горько": предательница Королева серьезно заболела и назвала диагноз

"Очень горько": предательница Королева серьезно заболела и назвала диагноз

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 июня (обновляется)

Как раньше называли водку: неожиданный ответ просто сразит наповал

Как раньше называли водку: неожиданный ответ просто сразит наповал

Роковое Новолуние 25 июня: каким знакам зодиака сильно повезет

Роковое Новолуние 25 июня: каким знакам зодиака сильно повезет

Последние новости

08:30

Карта Deep State онлайн за 24 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Трамп способен только к хаосу и метаниям на фоне самолюбования и победных фанфармнение

08:09

ВСУ продвинулись в Сумской области, у РФ успех на четырех направлениях – ISW

07:59

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 июня (обновляется)

07:52

Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и Ираном: какую роль сыграл Катар

Россия "кинет" Иран, если Трамп для нее решит вопрос Украины – ГончарРоссия "кинет" Иран, если Трамп для нее решит вопрос Украины – Гончар
07:06

РФ атаковала Украину дронами: вспыхнули мощные пожары, погиб ребенокВидео

06:15

Влупит с 6-балльной мощностью: страну накрывает новая магнитная буря

06:10

Как Трамп и Путин устроили бедлам в мире?мнение

05:54

Гороскоп на завтра 25 июня: Весам - переменчивое настроение, Скорпионам - коварство

Реклама
05:25

Как сказать "анютины глазки" и "одуванчик" на украинском: учитель дала ответВидео

05:01

За секунду мужчина потерял родных: в Киеве РФ убила жену и маленькую дочьФотоВидео

04:55

"Решить вопрос с Украиной": тревожный прогноз о теневой сделке США с РФ

04:45

Будут лить грозовые дожди с сильным ветром: когда в Украину придет потепление

04:30

Водителям грозят большие штрафы за номерные знаки: как избежать наказания

04:04

Украина скрывала годами: в каком секретном городе хранилось ядерное оружие

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с ребенком за 27 секунд

03:50

Очень важные приметы 24 июня: что можно и нельзя делать на Ивана Купала

03:35

Если увидели, то обходите стороной: названы 5 ядовитых растений Украины

03:03

"Живут уже не впервые": в какие даты рождаются люди, умные не по годам

02:21

Последняя неделя июня будет решающей: пойдет ли Иран на ядерный удар по Израилю

Реклама
02:00

Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня - Трамп

01:30

Звезда "Лиги смеха" после кровоизлияния в мозг вернулся на сцену - детали

01:18

Украина и Британия договорились вместе производить беспилотники

00:49

Свадьба года мультимиллиардера Безоса - инсайдер раскрыл главные тайны церемонии

00:08

До 700 "Шахедов": в ВСУ назвали сроки начала более мощных атак РФ по Украине

23 июня, понедельник
23:44

"Алла Борисовна снимает. Лично": Галкин перестал скрывать, где находится сейчас

23:16

СМИ назвали районы Киева, которые больше всего страдают от российских атак

22:54

Наталья Могилевская раскрыла необычную профессию 13-летней дочери

22:18

"Это было больно": Джонни Депп назвал себя подопытным кроликом

21:54

Россияне готовят новый удар по Украине: названы три возможные даты до конца июня

21:46

Не только Венгрия: европейские страны заблокировали новый пакет санкций против РФ

21:24

Все треугольники отыщет лишь "глаз-алмаз": правильный ответ дает только 1 из 5

21:13

Иран нанес ракетный удар по американской базе в Катаре - что известно

20:40

Зачем спецпредставитель Трампа ездил к Лукашенко: раскрыты детали

20:39

Более мощная, чем ATACMS: Украина массово производит баллистическую ракету "Сапсан"

20:31

Украина готова купить у США средства ПВО - Ермак

20:12

Как раньше называли водку: неожиданный ответ просто сразит наповалВидео

19:57

"Атлас" пылает: Генштаб заявил об ударе по ключевому объекту, питавшему войска РФ

19:31

В Украине резко меняется погода: где будут лить грозовые дожди

19:21

Украина получит помощь в сфере безопасности на более €35 млрд – Рютте

Реклама
19:14

Эксперт призвала не выбрасывать сорняки с огорода в июне: в чем причина

19:10

Можно ли венчаться без регистрации в ЗАГСе: священник разъяснил форс-мажорыВидео

19:10

Почему РФ начала часто атаковать Киев дронами?мнение

18:59

"Лег прямо посреди улицы": популярный украинский певец оказался в эпицентре взрывов

18:45

Почему 24 июня нельзя купаться в открытых водоемах: какой церковный праздник

18:42

Роковое Новолуние 25 июня: каким знакам зодиака сильно повезет

18:35

Полотенца станут как новые: о "золотом правиле" стирки знают лишь единицы

18:29

При каких условиях Украина может провести успешное наступление: раскрыт сценарий

18:11

Ермака хотели взорвать: Малюк рассказал о плане РФ по убийству брата главы ОПУ

17:32

Слив прочистится за считанные минуты: поднаторевший сантехник раскрыл хитрый трюк

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
София РотаруВиталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять