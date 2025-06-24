Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и Ираном: какую роль сыграл Катар

Глава Белого дома анонсировал, что через сутки 12-дневная война закончится.

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Трамп назвал дату завершения войны Израиля и Ирана / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, pixabay.com

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Трамп заявил о перемирии между Ираном и Израилем

Катар якобы оказал содействие заключению перемирия

Президент США Дональд Трамп заявил 24 июня о перемирии между Израилем и Ираном. Глава Белого дома надеется, что оно станет постоянным. По данным СМИ, важную роль в урегулировании сыграл Катар.

12-часовое перемирие должно начаться после того, как стороны завещат свои текущие операции.

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"Израиль и Иран полностью договорились о полном и всеобщем прекращении огня (примерно через 6 часов, когда Израиль и Иран завершат свои текущие, окончательные миссии!), которое продлится 12 часов, после чего война будет считаться завершенной", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Глава Белого дома анонсировал, что через сутки 12-дневная война закончится.

"Официально Иран начнет перемирие, а через 12 часов Израиль начнет перемирие, и через 24 часа мир будет приветствовать официальное завершение 12-дневной войны", - написал Трамп.

Президент США поздравил Израиль и Иран с тем, что "они проявили выносливость, мужество и ум, чтобы закончить то, что следует назвать 12-дневной войной.

"Эта война могла длиться годами и уничтожить весь Ближний Восток, но этого не произошло и никогда не произойдет", - отметил он.

Тем временем CNN со ссылкой на источники пишет, что Катар помог заключить перемирие между Израилем и Ираном.

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп разговаривал с эмиром Катара и сообщил ему, что США смогли добиться от Израиля согласия на перемирие с Ираном.

Также Трамп попросил Катар добиться от Ирана согласия на перемирие. Вице-президент Джей Ди Венс затем согласовал детали с катарским премьер-министром.

После разговора с премьер-министром Катара иранцы согласились на предложение о прекращении огня.

CNN по этому поводу обратилось в Белый дом за комментарием.

Reuters также сообщает, ч о США предложили мирный план, согласовали его с Израилем, после чего премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани переговорил с Тегераном и получил согласие властей Ирана.

Отметим, что сам Трамп заявил в соцсети Тruth social, что Израиль и Иран "почти одновременно обратились" к нему, якобы сообщив о желании примириться.

"Израиль и Иран почти одновременно обратились ко мне и сказали: "Мир!". Я знал, что время пришло. Мир и Ближний Восток – настоящие победители! Обе нации увидят в своем будущем большую любовь, мир и процветание. Они так много получат, но и так много потеряют, если сойдут с пути праведности и истины", - написал президент США.

Война Израиля и Ирана - что известно

Как писал Главред, в ночь на 13 июня армия Израиля нанесла удары по территории Ирана. Операция получила название "Львиный народ". С тех пор обе страны обмениваются взаимными ударами.

В своем обращении премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что цель операции - нанести удар по ядерной инфраструктуре, заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана. Он подчеркнул, что кампания будет продолжаться "столько, сколько потребуется".

В ночь на 22 июня стало известно, что американские войска поразили объекты иранской ядерной программы в Исфахане, Натанзе и в Фордо.

По данным Fox News, США сбросили шесть проникающих бомб на ядерный объект в Фордо и 30 ракет Tomahawk по ядерным объектам в Натанзе и Исфахане.

Секретный ядерный объект Ирана / Инфографика: Главред

По данным СМИ, перед атакой США на ядерный объект в Фордо Иран, вероятно, успел переместить в другое место большую часть высокообогащенного урана. При этом отмечается, что подтвердить эту информацию не удалось.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США пока не готовят новых операций против Ирана. Также он сказал, что в течение еще нескольких дней никто не будет знать, переместил ли Иран часть своих ядерных материалов до ударом Америки.

Тем временем президент Трамп в воскресенье намекнул на возможность смены власти в Иране.

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