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Трамп резко изменил позицию по Ирану и заинтриговал заявлением - что известно

Юрий Берендий
23 июня 2025, 09:07
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Президент США Дональд Трамп вопреки предыдущим заявлениям выступил с новой позицией относительно возможной смены режима в Иране.
Трамп резко изменил позицию по Ирану и заинтриговал заявлением - что известно
Трамп резко изменил позицию по Ирану и намекнул на "смену режима" / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, wikimedia.org

О чем сказал Трамп:

  • Президент США не исключил смены режима в Иране
  • Позиция президента США резко контрастирует с его предыдущими заявлениями

Президент США Дональд Трамп в воскресенье намекнул на возможность смены власти в Иране. Об этом говорится в его публикации в соцсети Truth Social, передает Европейская правда.

Отмечается, впервые с начала конфликта между Израилем и Ираном десять дней назад Трамп поднял вопрос смены режима в Тегеране. Его заявление появилось после того, как США присоединились к боевым действиям, нанеся авиаудары по иранским ядерным объектам.

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"Политкорректно не принято использовать термин "смена режима", но если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова великим, то почему бы и не произошла смена режима??? MIGA!!!", - написал Дональд Трамп.

Кроме того, эта позиция заметно отличается от официальной линии его администрации, которая ранее неоднократно подчеркивала, что Вашингтон стремится лишь не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие, и не ставит целью смену власти в стране.

Война Израиля против Ирана - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, после авиаударов по ключевым объектам иранской ядерной инфраструктуры, Соединенные Штаты не планируют дальнейших военных действий против Ирана. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили поддержку действиям США, подчеркнув необходимость остановить иранскую ядерную программу, которая представляет серьезную угрозу для безопасности.

В то же время решение президента Дональда Трампа о нанесении ударов по Ирану вызвало волну критики со стороны американских политиков. В частности, конгрессвумен от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес заявила, что президент действовал без согласования с Конгрессом, и подчеркнула: подобные действия могут быть основанием для начала процедуры импичмента.

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Отношения Ирана и России и роль Тегереана в войне РФ в Украине

До лета 2022 года Иран занимал позицию нейтралитета относительно войны в Украине, в какой-то степени схожую с позициями Китая и Индии.
19 июля во время визита Путина высший руководитель Ирана Али Хаменеи назвал агрессивные действия Кремля против Украины "превентивными мерами", прямо изменив официальную позицию на пророссийскую.

На фоне вторжения РФ в Украину укрепилось экономическое сотрудничество между Ираном и Россией. Так, по данным агентства Tasnim, на начало октября экспорт товаров из Ирана в Россию вырос на 70%. А товарооборот между странами за восемь месяцев 2022 года вырос почти на 40%. Обе стороны не скрывали, что это стало следствием санкций, наложенных на Россию США и ЕС.

В июле 2022 года, во время визита Владимира Путина в Тегеран, между Ираном и Россией был заключен договор о стратегическом партнерстве.

Россия начала поставки нефтепродуктов в Иран, а российская корпорация "Газпром" инвестирует в нефтегазовый сектор Ирана 40 млрд долларов. В Россию, по его словам, будут экспортироваться иранские автомобили, запчасти и авиадетали. Кроме того, была достигнута договоренность о подписании Ираном соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом.

Усилилось и военно-экономическое сотрудничество между странами. В мае 2023 года эксперты Института изучения войны обратили внимание на сообщения о намерении Москвы приобрести дополнительные беспилотники у Ирана - после того, как российские военные использовали для атак на украинскую инфраструктуру большинство из 400 иранских беспилотников, приобретенных с августа 2022 года. В свою очередь иранские СМИ сообщили о получении первой партии российских многоцелевых истребителей Су-35.

Согласно оценке анонимного высокопоставленного чиновника Исполнительного офиса президента США, озвученной изданию The New Yorker в начале ноября 2022 года, Иран был полностью вовлечен в войну в Украине.

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