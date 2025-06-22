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После Ирана должна быть РФ: Украина сделала емкое заявление по поводу ударов США по Ирану

Руслан Иваненко
22 июня 2025, 21:16
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МИД подчеркивает необходимость усиления санкций против России для завершения войны и восстановления мира.
F-16, ракета
Киев призывает Тегеран прекратить поставки беспилотников и технологий для вооруженного конфликта / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Украина поддерживает удары США по ядерным объектам Ирана
  • Иран оказывает военную помощь России, используя дроны для атак на Украину
  • Киев призывает мир к решительности в противостоянии российскому режиму

Министерство иностранных дел Украины поддерживает удары США по ядерным объектам Ирана, подчеркивая, что иранской программе получения ядерного оружия нужно положить конец.

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"Украина убеждена, что иранской ядерной программе должен быть положен конец, чтобы она больше никогда не угрожала ни странам Ближнего Востока, ни любым другим государствам", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве отмечают, что многолетние мирные усилия по остановке иранской ядерной программы остались безрезультатными, а эскалация на Ближнем Востоке - следствие агрессивной политики иранского режима и враждебного отношения к другим странам, в частности Израилю.

"Иран является соучастником преступления агрессии против Украины. Иранский режим оказывает военную помощь России, в частности поставляет беспилотники и технологии, которые Россия систематически использует для убийств и разрушения критической инфраструктуры", - напомнили в Министерстве.

В МИД подчеркивают, что удары США и Израиля должны стать для Тегерана сигналом о недопустимости дальнейшей агрессивной политики и призывают иранские власти прекратить поддержку России "пока еще не поздно". Также выражена надежда, что западные страны проявят такую же решительность в противостоянии российскому режиму.

"Завершение российской агрессии против Украины также требует решительности, лидерства и усиления давления, в частности санкций на нефтяные доходы России и военный бюджет, а также поддержки оборонных возможностей Украины", - подчеркивают в МИД.

Удары по Ирану - что известно

Как сообщал Главред, 22 июня Дональд Трамп заявил, что военные США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана - Фордо, Натанз и Исфахан.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные представители США готовятся к возможному нанесению удара по Ирану в ближайшие дни, что является признаком того, что Вашингтон готовит инфраструктуру для прямого вступления в конфликт с Тегераном.

Кроме того, с 13 июня 2025 года Израиль осуществляет масштабные атаки на ключевые объекты Ирана, с главным акцентом на те, что связаны с ядерной программой. ЦАХАЛ подозревает Тегеран в намерении разработать ядерное оружие, хотя иранские власти отрицают такие намерения.

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Что такое МИД Украины?

Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. МИД Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины, пишет Википедия.

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