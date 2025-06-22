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США атаковали ядерные объекты Ирана: Трамп сделал заявление и раскрыл детали

Мария Николишин
22 июня 2025, 07:54
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Трамп сказал, что удары США стали зрелищным военным успехом.
США атаковали ядерные объекты Ирана: Трамп сделал заявление и раскрыл детали
Удар США по Ирану / коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Трампа:

  • США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана
  • Цель ударов - положить конец ядерной угрозе
  • Иран теперь вынужден искать мира

Военные США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана - Фордо, Натанз и Исфахан. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. На главный объект, Фордо, было сброшено полное количество бомб. Все самолеты безопасно возвращаются домой. Поздравляем наших великих американских воинов", - говорится в сообщении.

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Трамп также заявил, что "ни одна армия мира не смогла бы это сделать".

"Настало время мира! Спасибо за внимание к этому вопросу", - добавил он.

В то же время, в обращении к американской нации, президент США сказал, что целью ударов было полностью уничтожить иранскую программу по обогащению урана и положить конец ядерной угрозе со стороны, как он выразился, "государства-спонсора терроризма номер один в мире".

"Эти объекты все знали в течение многих лет - как часть страшно разрушительного проекта. Сегодня я могу заявить всему миру: эти удары стали зрелищным военным успехом. Ядерные объекты Ирана были полностью уничтожены", - подчеркнул Трамп.

Он также заявил, что теперь Иран "вынужден искать мира".

"Иран, хулиган Ближнего Востока, теперь должен заключить мир. Если он этого не сделает, будущие атаки будут гораздо более масштабными и гораздо легче", - говорится в заявлении.

Кроме того, американский лидер вспомнил об иранских угрозах в адрес США и Израиля, а также о гибели и ранениях американских военных в результате действий Ирана. Отдельно он обвинил генерала Касема Сулеймани в многочисленных смертях.

"Я еще давно решил, что не позволю этому продолжаться - и этого больше не будет", - подчеркнул он.

Также Трамп поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и израильских военных за совместные действия.

"Мы работали как команда, как, возможно, ни одна команда никогда не работала раньше, и мы прошли долгий путь к тому, чтобы стереть эту ужасную угрозу для Израиля. Я хочу поблагодарить израильских военных за прекрасную работу, которую они проделали", - подытожил президент США.

США атаковали ядерные объекты Ирана: Трамп сделал заявление и раскрыл детали
Фордо / Инфографика: Главред

Обострение между Ираном и Израилем - что известно

Как сообщал Главред, поздно вечером 14 июня, Израиль атаковал ряд целей в Тегеране, связанных с иранской ядерной программой. Среди целей, по словам ЦАХАЛа, были: топливные танкеры, штаб-квартира Министерства обороны Ирана, штаб-квартира ядерного проекта SPAND и дополнительные цели, способствовавшие получению ядерного оружия.

Политический аналитик Александр Кочетков заявил о том, что между Ираном и Израилем продолжается давняя и бесконечная война. Он считает, что если Израиль, который тоже имеет ядерное оружие, упустит момент, и Иран создаст определенный ядерный арсенал, то тогда ядерная война на Ближнем Востоке будет неизбежной.

15 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран должны заключить мирное соглашение и оно обязательно будет достигнуто, как это уже было с другими государствами во времена его президентства.

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