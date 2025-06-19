"Объект ВПК": Путин цинично оправдал удар ракеты по девятиэтажке в Киеве

Диктатор РФ дал понять, что удары по Украине будут продолжены.

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Путин оправдал удары по жилым кварталам Украины / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, сайт Кремля

Кратко:

Путин оправдал атаки армии РФ по жилым домам в Украине

Хозяин Кремля дал понять, что такие удары продолжатся

Глава страны-агрессора России Владимир Путин назвал попадание ракеты в подъезд девятиэтажки в Киеве "ударом по украинскому ВПК" и дал понять, что такие атаки продолжатся.

В ходе ночной пресс-конференции с журналистами иностранных информагентств главный редактор новостной службы по Европе и Африке агентства Associated Press Джеймс Джордан спросил, как соотносится с войной в Украине заявление, которое 13 июня сделал МИД России. Ведомство осудило израильские удары по Ирану как удары против суверенного члена ООН, его граждан.

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"Каким образом это соотносится с продолжающейся российской агрессией в Украине? Вчера 28 гражданских лиц в Киеве были убиты. Наши журналисты видели, как российская ракета уничтожила целый городской квартал", – спросил журналист AP.

В ответ глава Кремля озвучил ряд пропагандистских тезисов.

"Мы считаем, что мы не начинали военные действия в Украине, а пытаемся их закончить. Украинское руководство сегодняшнее, оно начало войну, само начало войну на своей собственной территории, использовав после госпереворота, произошедшего в Киеве, использовав против мирного населения Юго-Востока… тогда Юго-Востока Украины, против Донбасса, против Луганска и Донецка вооружённые силы, включая тяжёлую технику и авиацию. Они наносили удары прямо по жилым кварталам", - сказал Путин.

Дальше он поставил под сомнение, что журналисты AP видели последствия российской ракетной атаки.

"Если бы ваши журналисты видели, как были уничтожены нашими ракетами целые жилые кварталы, они вряд ли могли бы вам об этом что-то сказать. Они не остались бы в живых. Если они что-то и видели, то видели со стороны, и удар был не по жилым кварталам, а по объектам оборонно-промышленного комплекса, по заводам, которые производят военную технику", - заявил Путин.

Диктатор РФ также дал понять, что такие удары будут продолжены, мол, Россия не допустит, чтобы в Украине были "вооружённые силы, которые угрожают в перспективе Российской Федерации и её народу".

Смотрите видео - Путин назвал попадание ракеты в подъезд девятиэтажки в Киеве "ударом по украинскому ВПК":

Ракетный удар по Киеву 17 июня 2025

Как писал Главред, глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что во время массированной атаки на Киев в ночь на 17 июня армия РФ применила 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты. Больше всего жилья и имущества обычных киевлян враг уничтожил в Соломенском и Дарницком районах.

Мэр Кличко сообщил, что Россия атаковала Киев ракетой с кассетными боеприпасами. Обломки были обнаружены в районе столичных Нивок. Такие боеприпасы предназначены для массового поражения людей.

Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что оккупанты, по предварительным данным, ударили баллистикой по девятиэтажке в Соломенском районе. Удар был настолько сильный, что ракета прошла через все девять этажей. Дом "сложился" до уровня полтора-двух этажей.

Поисково-спасательная операция в Соломенском районе Киева продолжалась более 39 часов. Только на этой локации из-под завалов извлечены тела 23 погибших. Всего в столице в результате российских обстрелов 17 июня погибли 28 человек, еще более 140 получили ранения.

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