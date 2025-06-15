"У Ирана есть все, чтобы бахнуло": прогноз вероятности ядерной войны

Иран вышел на уровень, позволяющий констатировать наличие у него ядерного оружия.

https://glavred.info/world/u-irana-est-vse-chtoby-bahnulo-prognoz-veroyatnosti-yadernoy-voyny-10673531.html Ссылка скопирована

Израиль и Иран обмениваются ударами / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Важное из заявлений Кочеткова:

Иран находится только на пороге создания ядерного оружия

Ядерная война на Ближнем Востоке может стать неизбежной

Политический аналитик Александр Кочетков заявил о том, что между Ираном и Израилем идет давняя и бесконечная война.

"Порой война заметна, порой – нет, но она идет тысячелетиями. В этой войне должен остаться только один. Или должно произойти нечто такое фантастическое, что Иран и Израиль будут разграничены территориально", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

видео дня

Эксперт говорит о том, что война разной интенсивности между этими странами продолжается все время.

"А сейчас один из ключевых моментов этого противостояния, когда Иран вышел на уровень, позволяющий констатировать наличие у него ядерного оружия. Не очень совершенное, не очень эффективное ядерное оружие, но у Ирана уже есть все, чтобы бахнуло", - отметил он.

Аналитик уточняет, что по утверждениям Тегерана, Иран находится только на пороге создания ядерного оружия.

/ Инфографика: Главред

"Но на самом деле у него есть обогащение урана до 60%, и этого достаточно, чтобы пошла цепная реакция и произошел ядерный взрыв. В Иране проводились подземные испытания, чтобы запустить в небольшом объеме эту цепную ядерную реакцию, и это удалось сделать", - говорит он.

Кочетков считает, что если Израиль, у которого тоже есть ядерное оружие, упустит момент, и Иран создаст определенный ядерный арсенал, то тогда ядерная война на Ближнем Востоке будет неизбежной: "Именно поэтому весь мир сейчас очень внимательно наблюдает за тем, что происходит между Ираном и Израилем". Рекомендуем: РФ била Кинжалами, баллистикой и БпЛА: в Украине прогремели десятки взрывов

Война между Ираном и Израилем – новости:

Как сообщал Главред, 13 июня Израиль нанес масштабный воздушный удар по Ирану. Были поражены военные объекты, среди которых системы ПВО и пункты разработки ядерного оружия. Ликвидировано руководство военных сил Ирана.

Напомним, Иран ответил сотнями БПЛА, однако ближе к вечеру Тегеран запустил десятки баллистических ракет по Израилю. Иранские войска атаковали ключевые пункты израильтян.

Как сообщалось, Россия "осуждает" действия Израиля, заявил глава Кремля Владимир Путин. По словам Путина, войска которого нападением на Украину нарушили всевозможные правовые нормы, израильское государство нарушает устав ООН и международное право.

Другие новости:

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред