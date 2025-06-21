Лукашенко выпустил из тюрьмы своего врага после встречи с посланником Трампа

Светлана Тихановская выразила благодарность президенту США Дональду Трампу, спецпредставителю по вопросам Украины Киту Келлогу.

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Освобожден белорусский политзаключенный Серегей Тихановский / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Сергея Тихановского освободили из тюрьмы

Диктатор Лукашенко освободил 14 политзаключенных

Белорусского оппозиционера Сергея Тихановского освободили из тюрьмы, сообщила его жена Светлана Тихановская.

"Мой муж Сергей на свободе! Трудно описать радость в моем сердце", - написала она в социальной сети Х.

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Тихановская выразила благодарность президенту США Дональду Трампу, спецпредставителю США по вопросам Украины Киту Келлогу, Государственному департаменту США, помощнику госсекретаря Кристоферу У. Смиту и европейским союзникам.

/ Инфографика: Главред

"Мы не закончили. 1150 политических заключенных остаются за решеткой. Все должны быть освобождены", добавила она.

Смотрите видео - Сергей Тихановский освобожден:

/ Скриншот

Белорусский диктатор Александр Лукашенко освободил 14 политзаключенных по итогам визита в Минск спецпредставителя США по вопросам Украины Кита Келлога, сообщил его заместитель Джон Коул.

"Сильное руководство президента Трампа привело к освобождению 14 заключенных сегодня. Спасибо правительству Литвы за сотрудничество и помощь - они остаются настоящим другом и союзником", - написал он в соцсети Х.

По данным СМИ, пока известно об освобождении Сергея Тихановского, экс-доцента БГУ Натальи Дулиной, анархиста Акихиро Гаевски-Ханада, журналиста Игоря Карнея, гражданки Швеции Галины Краснянской и осужденного по делу "Союза белорусского национального щита" Кирилла Балахонова.

Отметим, что в субботу состоялась встреча Келлога с Лукашенко в Минске.

Смотрите видео - встреча Келлога с Лукашенко:

/ Скриншот

По данным белорусского издания "Наша Нива", вместе с Тихановским на свободу вышла доцент Минского государственного лингвистического университета Наталья Дулина.

Тихановский провел в неволе более пяти лет. По данным издания, его освобождение стало возможным после визита представителя США в Минск.

Ранее сообщалось о том, что Келлог планировал визит к Лукашенко. Келлог стал самым высоким должностным лицом США, который посетит авторитарное государство за последние годы.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк говорил о том, что Вашингтон рассматривает визит Кита Келлога в Беларусь как попытку создать дополнительный канал влияния на президента РФ Владимира Путина.

Как сообщал ранее Главред, Тихановская призвала оппозицию готовиться на случай смерти диктатора РБ. Она отметила, что необходимо "вернуть Беларусь на путь демократии и не допустить вмешательства России".

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Кто такой Сергей Тихановский Белорусский блогер, автор и ведущий YouTube- и Telegram-каналов, оппозиционный политик, предприниматель. Лауреат премии имени Сахарова. Муж Светланы Тихановской, кандидата на выборах президента Беларуси 2020 года. Широкую известность получил благодаря выдвижению в кандидаты на пост президента Беларуси. ЦИК отказала Тихановскому в регистрации. После того, как Тихановского отпустили из СИЗО, он возглавил инициативную группу своей жены на выборах. Позднее силовики задержали Тихановского, впоследствии он был приговорён к 18 годам тюрьмы по сфабрикованным обвинениям. Правозащитники признали его узником совести, пишет Википедия.

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