Представитель Трампа отправится в Беларусь: зачем США резко понадобился Лукашенко

Главное:
- Кэллог может посетить Беларусь с целью влияния на Путина через Лукашенко
- Советник руководителя Офиса президента Подоляк считает эту стратегию ошибочной
- Подоляк отмечает, что единственная страна, которая может повлиять на РФ - это Китай
Вашингтон рассматривает возможность направления Кита Келлога, специального представителя США по вопросам Украины, в Беларусь. Такой шаг может быть попыткой создать дополнительный канал влияния на президента РФ Владимира Путина. Об этом в интервью YouTube-каналу РБК-Украина рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
"Мне кажется, что господин Келлог ищет возможности расширить диалоговое окно с Россией. Ну все же, он считает, что Лукашенко является в чем-то субъектным и может повлиять в чем-то на Путина, и хочет получить еще одну коммуникационную дорожку, по которой он будет двигаться и так далее", - отметил Подоляк.видео дня
Впрочем, он считает, что такая тактика является ошибочной. По его мнению, Александр Лукашенко не имеет реального влияния на принятие решений в Кремле и действует чрезвычайно осторожно.
"Лукашенко опять же, кроме России, зависим еще и от Китая. Во-первых, от России, там практически весь бюджет формируется, весь силовой блок формируется Россией. То есть, субъектности Беларуси, как государства, сегодня не существует и так далее. Но Келлог считает, что он хочет получить еще одну коммуникационную возможность, через Лукашенко что-то там говорить", - добавил он.
Подоляк подчеркнул, что сегодня единственное государство, которое может реально повлиять на Россию - это Китай.
"Но Китай, во-первых, имеет свой конфликт с США. И Китай точно не будет заинтересован, чтобы помочь Соединенным Штатам получить дивиденды с точки зрения миротворческой миссии. Китай может сам отыграть эту миссию, но опять же, когда?" - подчеркнул советник.
Ранее Reuters сообщало, что визит Келлога в Минск может состояться в ближайшее время. Если поездка будет реализована, он станет самым высоким представителем США, который за последние годы посетил Беларусь. По данным журналистов, целью встречи с Лукашенко является попытка сдвинуть с мертвой точки переговоры между РФ и Украиной.
Переговоры о прекращении войны - последние новости
Напомним, Главред писал, что США свернули важную группу, которая должна была ускорять мирные переговоры. Так, жесткое давление на Россию оказалось неинтересным для главы США.
В то же время, как отметили в ОП, Украина готова к прекращению огня и переговоров с Россией. Однако Михаил Подоляк указал на один нюанс.
Ранее президент Зеленский отметил, что, несмотря на то, что Владимир Путин "чувствует, что его экономика сейчас страдает", он все еще не стремится к переговорам и пытается выиграть время, надеясь избежать новых санкций.
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