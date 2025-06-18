Представитель Трампа отправится в Беларусь: зачем США резко понадобился Лукашенко

Если визит Келлога состоится, это будет самый высокопоставленный визит чиновника США в Беларусь за последние годы

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США ищут новый путь к Путину через Лукашенко / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

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Кэллог может посетить Беларусь с целью влияния на Путина через Лукашенко

Советник руководителя Офиса президента Подоляк считает эту стратегию ошибочной

Подоляк отмечает, что единственная страна, которая может повлиять на РФ - это Китай

Вашингтон рассматривает возможность направления Кита Келлога, специального представителя США по вопросам Украины, в Беларусь. Такой шаг может быть попыткой создать дополнительный канал влияния на президента РФ Владимира Путина. Об этом в интервью YouTube-каналу РБК-Украина рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Мне кажется, что господин Келлог ищет возможности расширить диалоговое окно с Россией. Ну все же, он считает, что Лукашенко является в чем-то субъектным и может повлиять в чем-то на Путина, и хочет получить еще одну коммуникационную дорожку, по которой он будет двигаться и так далее", - отметил Подоляк. видео дня

Впрочем, он считает, что такая тактика является ошибочной. По его мнению, Александр Лукашенко не имеет реального влияния на принятие решений в Кремле и действует чрезвычайно осторожно.

"Лукашенко опять же, кроме России, зависим еще и от Китая. Во-первых, от России, там практически весь бюджет формируется, весь силовой блок формируется Россией. То есть, субъектности Беларуси, как государства, сегодня не существует и так далее. Но Келлог считает, что он хочет получить еще одну коммуникационную возможность, через Лукашенко что-то там говорить", - добавил он.

​ Спецпредставители Трампа в Украине​ / Инфографика: Главред

Подоляк подчеркнул, что сегодня единственное государство, которое может реально повлиять на Россию - это Китай.

"Но Китай, во-первых, имеет свой конфликт с США. И Китай точно не будет заинтересован, чтобы помочь Соединенным Штатам получить дивиденды с точки зрения миротворческой миссии. Китай может сам отыграть эту миссию, но опять же, когда?" - подчеркнул советник.

В ОП объяснили цель визита Келлога / фото: тг-канал Главред

Ранее Reuters сообщало, что визит Келлога в Минск может состояться в ближайшее время. Если поездка будет реализована, он станет самым высоким представителем США, который за последние годы посетил Беларусь. По данным журналистов, целью встречи с Лукашенко является попытка сдвинуть с мертвой точки переговоры между РФ и Украиной.

Переговоры о прекращении войны - последние новости

Напомним, Главред писал, что США свернули важную группу, которая должна была ускорять мирные переговоры. Так, жесткое давление на Россию оказалось неинтересным для главы США.

В то же время, как отметили в ОП, Украина готова к прекращению огня и переговоров с Россией. Однако Михаил Подоляк указал на один нюанс.

Ранее президент Зеленский отметил, что, несмотря на то, что Владимир Путин "чувствует, что его экономика сейчас страдает", он все еще не стремится к переговорам и пытается выиграть время, надеясь избежать новых санкций.

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