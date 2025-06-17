США свернули важную группу, которая должна была ускорять мирные переговоры - СМИ

Жесткое давление на Россию оказалось неинтересным для главы США.

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Трамп не заинтересован в дополнительном давлении на Путина / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

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В США больше не занимаются стратегией усиления давления на РФ

Трамп не поддержал межведомственную рабочую группу

Администрация президента США Дональда Трампа свернула межведомственную рабочую группу, задачей которой была разработка стратегии давления на страну-агрессора Россию, чтобы ускорить мирные переговоры с Украиной.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех американских чиновников. Они отметили, что группа начала терять смысл из-за того, что еще в мае ее участники начали понимать, что американский лидер не заинтересован в более жесткой позиции в отношении Москвы.

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"В конце она остановилась, потому что президент не поддерживал ее. Казалось, что он хочет не больше, а меньше", - отметил один из собеседников издания.

Важно отметить, что ранее информация о существовании этой рабочей группы не разглашалась.

Усиление США давления на РФ - что известно

Напомним, Главред писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что применит дополнительные санкции против России "при необходимости", поскольку война Кремля с Украиной продолжает затягиваться.

Какое влияние оказывают санкции на Россию / Инфографика: Главред

Впоследствии стало известно, что после визита украинской делегации в США в Сенате выросла поддержка инициативы сенатора Линдси Грэма по усилению санкций против России.

Позже Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки не вводят санкции против страны-агрессора России, потому что ожидают заключения мирного соглашения по полномасштабной войне в Украине.

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