США свернули важную группу, которая должна была ускорять мирные переговоры - СМИ

Главное:
- В США больше не занимаются стратегией усиления давления на РФ
- Трамп не поддержал межведомственную рабочую группу
Администрация президента США Дональда Трампа свернула межведомственную рабочую группу, задачей которой была разработка стратегии давления на страну-агрессора Россию, чтобы ускорить мирные переговоры с Украиной.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех американских чиновников. Они отметили, что группа начала терять смысл из-за того, что еще в мае ее участники начали понимать, что американский лидер не заинтересован в более жесткой позиции в отношении Москвы.
"В конце она остановилась, потому что президент не поддерживал ее. Казалось, что он хочет не больше, а меньше", - отметил один из собеседников издания.
Важно отметить, что ранее информация о существовании этой рабочей группы не разглашалась.
Усиление США давления на РФ - что известно
Напомним, Главред писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что применит дополнительные санкции против России "при необходимости", поскольку война Кремля с Украиной продолжает затягиваться.
Впоследствии стало известно, что после визита украинской делегации в США в Сенате выросла поддержка инициативы сенатора Линдси Грэма по усилению санкций против России.
Позже Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки не вводят санкции против страны-агрессора России, потому что ожидают заключения мирного соглашения по полномасштабной войне в Украине.
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