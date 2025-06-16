Трамп намекнул, кто виноват в войне в Украине: и это не Путин

Президент США раскритиковал Обаму и Трюдо за решение устранить Россию из "восьмерки" после аннексии Крыма.

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Трамп заявил, что войны в Украине можно было бы избежать, если бы Россию не исключили из формата G8 / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

Трамп заявил, что исключение РФ из G8 было ошибкой

По его мнению, войны в Украине можно было избежать

Политик раскритиковал Обаму и Трюдо за их решение

Президент США Дональд Трамп заявил, что полномасштабного вторжения России в Украину могло бы не произойти, если бы Москву не исключили из формата G8. Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщают американские СМИ.

Трамп раскритиковал решение предыдущего президента США Барака Обамы и премьер-министра Канады Джастина Трюдо об исключении России после аннексии Крыма:

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"И я бы сказал, что это была ошибка, потому что, я думаю, сейчас не было бы войны, если бы Россия входила в нее. И сейчас не было бы войны, если бы Трамп был президентом четыре года назад. Но так не сложилось", - подчеркнул он.

Также он добавил, что Запад слишком много внимания уделяет России, при этом не привлекая ее к переговорам:

"Ее уже нет за столом переговоров", - сказал он.

Фото: Скриншот з видео

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Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска активизировали наступательные действия сразу на семи направлениях, что, по словам спикера Оперативно-стратегической группировки "Хортица" Виктора Трегубова, свидетельствует о характерном для лета обострении боевой ситуации на фронте.

В то же время исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач предполагает, что к концу лета или по крайней мере до завершения весенне-осенней кампании может установиться состояние динамического равновесия, которое уже частично наблюдается. В таком случае, по его мнению, стороны могут окончательно осознать бесперспективность дальнейшего ведения боевых действий.

Между тем заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва будет требовать от Киева отказа от западного вооружения как условия для завершения войны, утверждая, что это оружие представляет угрозу не только России, но и странам Запада.

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Что известно о G8? Группа восьми (англ. Group of eight, G8), Большая восьмерка - международный клуб, просуществовавший с 1997 до 2014. Он объединял Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Россию, США, Францию и Японию. Так же называют и неофициальный форум лидеров этих стран (при участии Европейской комиссии), в рамках которого осуществлялось согласование подходов к актуальным международным проблемам. После аннексии Крыма 18 марта 2014 года Россия была подвергнута сокрушительной критике со стороны стран Большой семерки и формально исключена из списка G8. В июне 2014 года не состоялась запланированная встреча G8 в Сочи (Россия) - вместо неё была проведена встреча G7 в Брюсселе. wikipedia

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