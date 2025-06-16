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Зеленский назвал тему будущих переговоров с Трампом и предупредил Европу

Юрий Берендий
16 июня 2025, 16:59
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Зеленский раскрыл детали предстоящих переговоров с Трампом и отметил, что Украина готова купить пакет военной помощи со стороны Соединенных Штатов.
Зеленский назвал тему будущих переговоров с Трампом и предупредил Европу
Зеленский назвал тему будущих переговоров с Трампом / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

  • Зеленский назвал одну из тем будущих переговоров с Трампом
  • Европа должна сохранить союз с США

Президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на личную встречу с Дональдом Трампом для обсуждения оборонного пакета, который Украина готова приобрести, и подчеркнул критическую важность сохранения единства между США и Европой в условиях глобальной угрозы. Об этом президент Украины заявил во время пресс-конференции с президентом Австрии Александром ван дер Белленом.

Он отметил, что нынешние договоренности между Украиной и США касаются поддержки, которая была согласована ранее, и новые форматы помощи пока не обсуждаются.

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"Действительно, один из вопросов, которые я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече касается оборонного пакета, который Украина готова купить. И мы будем это с ним проговаривать. И я уверен, что у нас будет такая возможность. Ну по крайней мере я рассчитываю на это", - сказал Зеленский.

В то же время он обратил внимание на важность сохранения единства между Европой и Соединенными Штатами, ведь только такой союз способен гарантировать безопасность европейского континента. По его мнению, любые вызовы, которые могут возникнуть в военном или оборонном партнерстве между США и Европой, заставят европейские страны активнее развивать собственную оборонную промышленность. Однако это потребует значительных финансовых вложений и решений в кратчайшие сроки.

Пакеты помощи для Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, на июньском саммите НАТО планируется обсуждение возможности включения финансовой поддержки Украины в общий бюджет оборонных расходов стран-членов Альянса. В то же время, как сообщает Bloomberg со ссылкой на проект предварительной декларации, приглашение Украины в НАТО пока не предвидится.

4 июня, накануне нового заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", Великобритания объявила о крупнейшем на сегодня пакете военной помощи для Украины, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

11 апреля глава Минобороны Германии Борис Писториус на заседании "Рамштайн" озвучил новые планы Берлина по поддержке Украины, сообщает The Guardian.

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