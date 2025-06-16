Зеленский встретится с Трампом: СМИ узнали место и дату переговоров

51-й саммит G7 состоится с воскресенья по вторник в канадском горном курорте Кананаскис.

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Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

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Зеленский и Трамп планируют встретиться в рамках саммита G7

51-й саммит G7 состоится в канадском горном курорте Кананаскис

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп планируют встретиться в рамках саммита G7. Их последняя встреча состоялась в апреле — на траурной церемонии прощания с Папой Франциском.

Как пишет Axios, недавно анонимный представитель Белого дома подтвердил, что Трамп намерен провести встречи с Зеленским, а также с премьер-министром Канады Марком Карни и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум во время саммита G7.

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Контекст саммита G7

Переговоры между мировыми лидерами пройдут на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке — войны между Израилем и Ираном, а также продолжающихся разногласий между США и рядом союзников по вопросу сектора Газа, полномасштабной войны в Украине и торговых пошлин, отмечает Axios.

51-й саммит G7 состоится с воскресенья по вторник в канадском горном курорте Кананаскис, расположенном в провинции Альберта. Этот городок уже принимал международный саммит в 2002 году, когда проходила встреча G8.

Участниками G7 являются: США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония. Также на саммит приглашены представители Евросоюза, другие мировые лидеры, приглашённые по инициативе канадского премьера Марка Карни.

Axios также обращает внимание, что визит Трампа в Канаду вызывает особый интерес, учитывая его прежние высказывания.

В последние месяцы он открыто критиковал Канаду, высказывал идеи по поводу вмешательства в её суверенитет и ввел страну в торговую конфронтацию, начав тарифную войну.

Ранее Андрей Ермак сообщил о подготовке встречи Зеленского с Трампом. Идет подготовка возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщалось ранее, у Трампа обсуждают прекращение поддержки Киева. Президент США назвал Зеленского "горячей головой", которая, по его мнению, может подтолкнуть мир к Третьей мировой войне.

Как сообщал Главред, Дональд Трамп в частных разговорах восхищался украинской операцией и назвал удары по российским авиабазам "сильными" и "крутыми". Однако в то же время он выразил обеспокоенность, что такие действия могут усложнить путь к прекращению войны и заставить Путина прибегнуть к более жестким ответным шагам.

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Что такое Axios? Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

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