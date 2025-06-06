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Ермак сообщил о подготовке встречи Зеленского с Трампом и назвал вероятные сроки

Алексей Тесля
6 июня 2025, 21:22
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Идет подготовка возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.
Ермак сообщил о подготовке встречи Зеленского с Трампом и назвал вероятные сроки
Вскоре может состоятся встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/WhiteHouse

Главное:

  • Идет подготовка встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом
  • Украинская делегация провела переговоры с рядом сенаторов США

Визит украинской делегации в США под руководством первого вице-премьера и министра экономики Юлии Свириденко, состоявшийся 3–5 июня, стал частью подготовки к возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом во время саммита G7 в Канаде, который пройдет с 15 по 17 июня, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телемарафона.

"Эта поездка, на мой взгляд, была также направлена на подготовку двусторонней встречи президентов Зеленского и Трампа на полях саммита "Большой семерки". Это один из ключевых этапов перед важным разговором", — отметил он в эфире телемарафона.

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В ходе визита украинская делегация провела переговоры с рядом сенаторов, включая руководителей основных комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса США. Ермак акцентировал внимание на значимости закрытого брифинга в Сенате, где обсуждался законопроект сенатора Линдси Грэма, предусматривающий ужесточение санкций против России.

"Мы старались донести, как функционирует российская экономика в условиях войны, откуда поступают средства и почему критически важно внедрить жесткие санкционные меры. Законопроект Линдси Грэма как раз содержит весьма болезненные меры, которые напрямую ударят по нефтяному экспорту и банковской системе России", — пояснил он.

По словам Ермака, Украина стремится к полной ясности своей позиции на международной арене. Он напомнил, что еще на переговорах в Джидде получил от Зеленского поручение сформировать такую атмосферу, при которой партнёры не сомневаются в позициях Киева. И, по его словам, все собеседники в США это понимали и поддерживали.

Также он подчеркнул, что ключевой целью санкционного пакета является резкое сокращение доходов РФ от экспорта энергоресурсов, особенно нефти, основными покупателями которой остаются Китай и Индия. "Именно поэтому в законопроекте предусмотрены вторичные санкции — они затронут не только Россию, но и тех, кто помогает ей зарабатывать на этом", — добавил Ермак.

Он отметил, что в американском Конгрессе и Белом доме существует четкое понимание необходимости продолжения поддержки Украины. "На всех уровнях — и в комитетах, и в Госдепартаменте, и в Белом доме — есть общее стремление к сотрудничеству: как в вопросе поставок, так и финансовой помощи. Конгрессмены даже выразили готовность рассматривать возможность возвращения к практике прямых поставок, как это было в предыдущие три года", — сообщил он.

Ранее сообщалось о том, что операция "Паутина", осуществленная украинскими силами с помощью беспилотников глубоко на территории России, стала одной из самых успешных и нанесла унизительный удар по Москве. Однако эта победа вызвала не только восхищение, но и серьезное недовольство у президента США Дональда Трампа.

Как сообщалось ранее, у Трампа обсуждают прекращение поддержки Киева. Президент США назвал Зеленского "горячей головой", которая, по его мнению, может подтолкнуть мир к Третьей мировой войне.

Как сообщал Главред, Дональд Трамп в частных разговорах восхищался украинской операцией и назвал удары по российским авиабазам "сильными" и "крутыми". Однако в то же время он выразил обеспокоенность, что такие действия могут усложнить путь к прекращению войны и заставить Путина прибегнуть к более жестким ответным шагам.

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Кто такой Андрей Ермак

Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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