'Россияне пойдут на настоящие переговоры': Горбач назвал сроки, когда война 'застынет'

В РФ скоро осознают бесперспективность продолжения боевых действий и согласятся на настоящие переговоры вместо нынешней имитации - эксперт назвал сроки.

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Горбач назвал сроки, когда война "застынет"/ коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск, Главред

Кратко:

К завершению весенне-осенней кампании на фронте сложится динамическое равновесие

РФ осознает бесперспективность продолжения боевых действий и согласится на настоящие переговоры

Но тогда РФ может начать спецоперации в других странах Европы

К концу лета или, по крайней мере, до завершения весенне-осенней кампании, которую россияне уже ведут и вряд ли будут останавливаться до больших дождей, может сложиться ситуация динамического равновесия.

Такая ситуация в определенной степени уже существует. Но тогда произойдет окончательное осознание бесперспективности продолжения боевых действий. Такое мнение высказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в интервью Главреду.

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По его словам тогда россияне могут пойти на более добросовестные и более настоящие переговоры, а не на имитацию. Их требования, конечно, и тогда будут неприемлемыми, но, тем не менее, они действительно могут этого хотеть в тот момент.

"Но до него еще надо дожить, еще надо выдержать. Относительно опасений: если боевые действия прекратятся и высвободятся ресурсы России для какой-то новой войны, нового направления нападения - они справедливы. Западные разведки об этом говорят, подсчитывают, дают разные прогнозы - от трех до пяти лет, некоторые говорят, что и меньше. Но то, о чем я говорю, это не полномасштабное вторжение. Это не потребует больших военных ресурсов. Речь идет о спецоперации - подобные той, что была в Крыму, только в меньших масштабах, на меньшей территории, точечно, локально", - сказал Горбач.

Он отметил, что Россия в таком случае может осуществить спецоперацию против какой-то другой страны. Например, против Эстонии, Латвии или Литвы, или же Польши, которая также имеет границу с Российской Федерацией в районе Калининградской области. Также возможны какие-то провокации в Балтийском море.

"Вариантов может быть очень много. Но Россия может решиться на такие действия не потому, что имеет большие ресурсы, или ей нужно три года на подготовку. Нет - она может начать гибридные операции уже сегодня. Рассчитывая на то, что через два-три месяца или года ситуация созреет до полномасштабного вторжения. На тот момент у них уже могут быть подготовлены войска, военные базы, построены новые железнодорожные линии, склады, рокадные маршруты. Кстати, мы не упомянули о Финляндии - это тоже одно из вполне вероятных направлений для российских действий, как гибридного характера, так и, потенциально, полномасштабных", - отметил Горбач.

Смотрите видео интервью Владимира Горбача Главреду о том, чего ждать Украине от западных партнеров:

Армии стран Европы/ Инфографика: Главред

Может ли РФ начать войну против еще какой-то страны Европы - последние новости

Как ранее сообщал Главред, руководитель Института свободной России Александр Морозов спрогнозировал, что Россия будет готовиться к новой агрессии в отношении Европы независимо от того, чем закончатся возможные переговоры о прекращении огня в Украине.

Напомним, политический эксперт Тарас Загородний считает, что Россия может осуществить атаку на Эстонию, использовав для этого войска Северной Кореи.

Также ранее военный предупредил, что РФ готовится к масштабному наступлению. Украинский военнослужащий Егор Чечеринда отметил, что нескольким странам-партнерам Украины уже сейчас нужно позаботиться о собственной обороне.

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Кто такой Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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