Цель не Украина: военный предупредил, что РФ готовится к масштабному наступлению

Что сказал Чечеринда:
- Угроза нападения России на страны ЕС более чем реальна
- Европа должна заняться собственной обороной
- Странам ЕС не стоит полагаться на поставки оружия из США
Для стран Европейского Союза существует реальная угроза со стороны страны-агрессора России, которая уже через несколько лет может быть готова к полноценному вооруженному наступлению.
Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил украинский военнослужащий Егор Чечеринда. По его словам, эта ситуация требует срочного переосмысления странами ЕС подхода к собственной безопасности.
"Европе надо сами заниматься своей обороной и производством оружия. Ведь деньги в Европе есть, но мощностей военных, производства тем более быстро мало. А Россия уже через 2-3 года, через 4 года будет готова к вооруженному нападению и на территорию Европейского Союза", - подчеркнул он.
Чечеринда отметил, что уже есть первые сигналы, свидетельствующие о подготовке РФ к масштабной войне против европейских стран. Например, сейчас в стране-агрессоре продолжается усиленная милитаризация, а Кремль налаживает сотрудничество с Северной Кореей.
"Россияне и сами щелкают это оружие, и активно используют северо-корейское оружие", - добавил он.
В то же время США все больше дистанцируются от вопроса защиты Европы, поэтому странам-членам ЕС надо срочно направлять инвестиции в собственное производство, а не полагаться на поставки Штатов.
Нападение России на европейские страны - что известно
Ранее руководитель Института свободной России Александр Морозов спрогнозировал, что Россия будет готовиться к новой агрессии в отношении Европы независимо от того, чем закончатся возможные переговоры о прекращении огня в Украине.
Накануне директор агентства военной разведки Нидерландов Питер Рисинк заявил, что наибольшую угрозу представляет постоянное наращивание Россией военной мощи в преддверии возможного будущего конфликта.
Напомним, как писал Главред, политический эксперт Тарас Загородний считает, что Россия может осуществить атаку на Эстонию, использовав для этого войска Северной Кореи.
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Кто такой Егор Чечеринда?
Егор Чечеринда - украинский журналист и телеведущий, пишет Википедия.
В ноябре 2023 года Чечеринда присоединился в ряды Вооруженных сил Украины, оставив работу на одном из украинских телеканалов. На момент присоединения имел звание капитана.
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