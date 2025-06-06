Цель не Украина: военный предупредил, что РФ готовится к масштабному наступлению

Нескольким странам-партнерам Украины уже сейчас нужно позаботиться о собственной обороне.

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Европейцы уже сейчас должны усиливать свою оборону / Коллаж: Главред, фото: nato.int, kremlin.ru

Что сказал Чечеринда:

Угроза нападения России на страны ЕС более чем реальна

Европа должна заняться собственной обороной

Странам ЕС не стоит полагаться на поставки оружия из США

Для стран Европейского Союза существует реальная угроза со стороны страны-агрессора России, которая уже через несколько лет может быть готова к полноценному вооруженному наступлению.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил украинский военнослужащий Егор Чечеринда. По его словам, эта ситуация требует срочного переосмысления странами ЕС подхода к собственной безопасности.

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"Европе надо сами заниматься своей обороной и производством оружия. Ведь деньги в Европе есть, но мощностей военных, производства тем более быстро мало. А Россия уже через 2-3 года, через 4 года будет готова к вооруженному нападению и на территорию Европейского Союза", - подчеркнул он.

Чечеринда отметил, что уже есть первые сигналы, свидетельствующие о подготовке РФ к масштабной войне против европейских стран. Например, сейчас в стране-агрессоре продолжается усиленная милитаризация, а Кремль налаживает сотрудничество с Северной Кореей.

"Россияне и сами щелкают это оружие, и активно используют северо-корейское оружие", - добавил он.

В то же время США все больше дистанцируются от вопроса защиты Европы, поэтому странам-членам ЕС надо срочно направлять инвестиции в собственное производство, а не полагаться на поставки Штатов.

Нападение России на европейские страны - что известно

Ранее руководитель Института свободной России Александр Морозов спрогнозировал, что Россия будет готовиться к новой агрессии в отношении Европы независимо от того, чем закончатся возможные переговоры о прекращении огня в Украине.

Накануне директор агентства военной разведки Нидерландов Питер Рисинк заявил, что наибольшую угрозу представляет постоянное наращивание Россией военной мощи в преддверии возможного будущего конфликта.

Напомним, как писал Главред, политический эксперт Тарас Загородний считает, что Россия может осуществить атаку на Эстонию, использовав для этого войска Северной Кореи.

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Кто такой Егор Чечеринда? Егор Чечеринда - украинский журналист и телеведущий, пишет Википедия. В ноябре 2023 года Чечеринда присоединился в ряды Вооруженных сил Украины, оставив работу на одном из украинских телеканалов. На момент присоединения имел звание капитана.

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