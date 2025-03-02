РФ может атаковать две европейские страны: неожиданный прогноз Макрона

На карту поставлена безопасность Европы, предупредил президент Франции.

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Эммануэль Макрон не исключает новую агрессию Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: flickr, Офис президента

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РФ может атаковать Румынию и Молдову

На карту поставлена безопасность Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что страна-агрессор РФ может атаковать Румынию и Молдову.

Такой сценарий вероятен, если не будут приняты меры для того, чтобы остановить диктатора Владимира Путина, сообщает на La Tribune.

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Французский лидер убежден в том, что в этой связи на карту поставлена безопасность Европы, ведь РФ представляет из себя экзистенциальную опасность.

"На наших границах перевооруженная и агрессивная Россия. Он (Путин, - ред.) осуществляет террористические действия и масштабные кампании дезинформации здесь в Европе", - сказал Макрон

Вместе с тем он также добавил, что если Путина никто не остановит, он "обязательно пойдет в Молдову и, возможно, дальше в Румынию".

"На карту поставлена наша безопасность", - добавил президент Франции.

Ранее сообщалось о том, что американская ПВО может прикрыть европейских миротворцев в Украине. Лондон пытается убедить Вашингтон отправить больше систем противовоздушной обороны.

Напомним, французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Как сообщал Главред, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

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Что предусматривает инициатива Макрона по миротворческой миссии в Украине Президент Франции Эммануэль Макрон высказал идею развернуть европейские войска для обеспечения соблюдения режима прекращения огня и обеспечения безопасности в случае достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. Это предложение обсуждается на уровне Европейского Союза и предусматривает участие стран-членов в формировании миротворческого контингента.

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