После острой ссоры: Трамп и Маск планируют провести телефонный разговор

Трамп прокомментировал публичную ссору с Маском и заверил, что все в порядке.

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Белый дом запланировал телефонный разговор между Трампом и Маском/ Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Википедия

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Между Маском и Трампом 5 июня произошла острая перепалка

Американский лидер и миллиардер проведут телефонный разговор 6 июня

В пятницу, 6 июня, президент США Дональд Трамп и американский миллиардер Илон Маск планируют провести телефонный разговор, чтобы примириться после публичного конфликта. Об этом сообщает Politico.

В издании говорится, что разговор инициировали сотрудники Белого дома, чтобы снизить напряжение между американским лидером и миллиардером.

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При этом Трамп в интервью Politico прокомментировал публичную ссору с Илоном Маском и заверил, что все в порядке.

"Все идет очень хорошо, никогда не было так хорошо", - сказал президент США.

Он также добавил, что его рейтинги популярности растут и они "самые высокие, которые я когда-либо имел".

Тем временем акции Tesla рухнули на 14% на фоне публичного конфликта между Маском и Трампом. Рыночная стоимость фирмы снизилась на 152 млрд долларов. В материале CNBC говорится, что это стало самым большим ударом по рыночной капитализации компании за всю историю.

Илон Маск / Инфографика: Главред

Острая публичная ссора между Маском и Трампом - что известно

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал своего друга и советника - миллиардера Илона Маска. Лидер США заявил, что ранее поддерживал Маска, но теперь испытывает глубокое разочарование.

Известно, что раскол между Дональдом Трампом и Илоном Маском обострился после того, как Маск публично раскритиковал законопроект Трампа о налогах и расходах.

Предприниматель назвал его "отвратительной мерзостью", резко выступив против увеличения дефицита бюджета США. В соцсети X Маск продолжил публичные нападки, иронично назвав законопроект Трампа "Big Ugly Bill" ("большой отвратительный законопроект").

Маск даже запустил опрос на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), в котором предложил создать новую политическую партию в США.

Трамп, в свою очередь, пригрозил Маску прекратить финансирование.

Напомним, в СМИ ранее сообщали, что Илон Маск исчез из публичного пространства, хотя еще недавно активно фигурировал в медиа, соцсетях и политических кругах. По данным Politico, о нем перестали вспоминать и Дональд Трамп, и Белый дом. Это может быть связано с тем, что рейтинг Маска ниже рейтинга Трампа, и его упоминание вредит Республиканской партии. Некоторые республиканцы прямо заявили: "С ним покончено, люди его ненавидят".

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Что такое Politico? Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывает темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.

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