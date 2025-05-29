Время 'подходит к концу': Маск покидает администрацию Трампа

Илон Маск сосредоточиться на своих компаниях.

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Маск уходит с должности / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/DonaldTrump

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Маск уходит с должности специального правительственного сотрудника

Департамент эффективности правительства США продолжит свою работу

После победы Дональда Трампа на выборах Илон Маск возглавил Департамент эффективности правительства США (DOGE). Однако, 28 мая американский миллиардер заявил, что его срок на посту специального правительственного сотрудника подходит к концу. Об этом сообщает CNN.

Известно, что во время своего правления DOGE миллиардер руководил крупными сокращениями федеральной рабочей силы в рамках усилий администрации президента США по сокращению федеральных расходов.

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"Поскольку мое запланированное время в должности специального правительственного сотрудника подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за возможность уменьшить расточительные расходы", - написал Маск в соцсети X.

Он также добавил, что DOGE со временем будет только усиливаться. Ведь, по его мнению, это станет "образом жизни" для всего правительства.

Стоит добавить, ранее журналисты писали, что Департамент эффективности правительства США продолжит свою работу, даже если Маск отойдет от дел, а сотрудники останутся на местах, распределенные по федеральным агентствам, в течение следующих месяцев или лет.

Кроме того, в последние недели миллиардер начал отступать от штатной работы правительства, чтобы сосредоточиться на своих компаниях, в частности, SpaceX и Tesla, которые испытали трудности.

Илон Маск / Инфографика: Главред

Илон Маск - что известно

Напомним, как сообщал Главред, издание Politico заметило, что Маск исчез из публичного пространства. В частности, Дональд Трамп за последний месяц совсем не упоминал об Илоне Маске. Хотя ранее он писал о нем в соцсети Truth Social чуть ли не ежедневно.

Также известно, что Илон Маск должен был принять участие в закрытом брифинге Пентагона, посвященном теме Китая, однако мероприятие было отменено по указанию президента США Дональда Трампа. Трамп якобы был возмущен приглашением Маска.

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Кто такой Илон Маск Илон Рив Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc.", управляющей заводом Tesla. Входит в совет директоров компании "SolarCity", основанной его двоюродными братьями. В начале ноября 2023 года Маск заявил, что Украине пора идти на переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте. 13 февраля 2024 года Илон Маск высказался против законопроекта США о предоставлении финансовой помощи Украине и призвал американцев давить на сенаторов, чтобы они не одобряли продолжение военной помощи Украине. По его мнению, Путин не может проиграть войну и поэтому не нужно помогать Украине, сообщает Википедия.

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