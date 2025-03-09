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Весь украинский фронт рухнет, если я отключу Starlink - Илон Маск

Виталий Кирсанов
9 марта 2025, 10:47
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Миллиардер заявил, что война якобы прекратится, если ввести санкции против топ-10 украинских олигархов.
Илон Маск
Маск сделал заявление о Starlink в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, ua.depositphotos.com

Что сказал Илон Маск:

  • Starlink - костяк украинской армии
  • Нужно ввести санкции против топ-10 украинских олигархов

Член администрации Трампа, мультимиллиардер Илон Маск заявил, что фронт в Украине развалится, если он отключит доступ к высокоскоростному спутниковому интернету Starlink. Об этом владелец SpaceX, которой принадлежит сеть Starlink, написал на платформе X.

"Я буквально вызвал Путина на поединок за Украину, и моя система Starlink является костяком украинской армии. Вся их линия фронта рухнула бы, если бы я ее выключил", - написал Маск.

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Он выразил разочарование затяжным конфликтом, а также призвал к немедленному миру.

"Меня тошнит от того, что Украина неизбежно проигрывает из-за многолетней бойни в патовой ситуации, в которой она находится. Каждый, кому это действительно небезразлично, кто действительно думает и действительно понимает, хочет, чтобы эта мясорубка остановилась", - добавил Маск.

Кроме того, миллиардер заявил, что война якобы прекратится, если ввести санкции против топ-10 украинских олигархов.

"Введите санкции против топ-10 украинских олигархов, особенно тех, кто имеет особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Это ключ к головоломке", - заявил он.

Остановка помощи США - что известно

Как сообщал Главред, по данным CNN, бывший президент США Дональд Трамп принял решение приостановить военную поддержку Украины после напряженного разговора с Владимиром Зеленским во время их встречи в Овальном кабинете Белого дома. Аналитики и официальные лица предупредили, что это может существенно ослабить обороноспособность Украины, снизив эффективность армии в борьбе с агрессией.

Отдельно отмечается, что Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал Зеленского "исправить последствия событий прошлой недели в Овальном кабинете", имея в виду последние переговоры.

С другой стороны, представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что прекращение американской помощи Украине могло бы "способствовать мирному урегулированию" конфликта. Такое заявление вызвало критику среди тех, кто подчеркивает важность поддержки Украины в противостоянии с российской агрессией.

Больше важных новостей:

Кто такой Илон Маск

Илон Рив Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc.", управляющей заводом Tesla. Входит в совет директоров компании "SolarCity", основанной его двоюродными братьями.

Во время российского вторжения Илон Маск публично поддержал Украину и обеспечил поставки сервисов глобальной спутниковой системы Starlink на территорию Украины после официального обращения Михаила Федорова - министра цифровой трансформации Украины - 27 февраля 2022 года.

3 октября 2022 года Маск опубликовал в Twitter твит, который многие восприняли как фактически поддерживающий российскую пропаганду. Этот твит привел к бурным негативным реакциям, в результате чего акции Tesla упали в цене на 8,5 % в течение 12 часов, а сам Маск получил всеобщее осуждение некоторых влиятельных лиц. Ему даже иронично предложили "отдать Аляску, историческую территорию России до 1867 года для того, чтобы задобрить Путина?"

На твит отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, который предложил проголосовать за: Илона Маска, который за Украину или Илона Маска, который за Россию.

В начале ноября 2023 года Маск заявил, что Украине пора идти на переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте.

13 февраля 2024 года Илон Маск высказался против законопроекта США о предоставлении финансовой помощи Украине и призвал американцев давить на сенаторов, чтобы они не одобряли продолжение военной помощи Украине. По его мнению, Путин не может проиграть войну и поэтому не нужно помогать Украине, сообщает Википедия.

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